La treintena de profesionales que trabajan en la Región de Murcia en el Equipo de Investigación Tecnológica y los Equipos Arroba de la Guardia Civil son conscientes de que «cuando el metaverso empiece a popularizarse, cuando nuestro vecino empiece a interactuar ahí, los ciberdelincuentes también entrarán».

Así se expresan especialistas de este Cuerpo, que reciben a La Opinión en las dependencias con las que cuentan en la Comandancia de Murcia, desde donde «siempre se ha tenido una especial sensibilidad en materia tecnológica», indica el jefe del equipo.

El primer agente virtual de la Benemérita se llama Francisco Javier y fue creado mediante la inteligencia artificial

«El nivel de aumento de la cibercriminal en los últimos diez años ha sido exponencial», subraya al respecto, al tiempo que apunta que en el mundo virtual desde hace tiempo se cometen «los mismos delitos que tenían su razón de ser en el mundo analógico, como el tocomocho y la estampita». Por tanto, «a las Fuerzas de Seguridad no les queda otro remedio que adaptarse», dado que «el delincuente siempre corre y usa todo lo que tenga a su alcance para cometer el delito».

Los investigadores son conscientes de que «ahí donde hay interacción social, está el delincuente», aunque precisan que «el metaverso es algo incipiente, que está empezando, que está por construir», por lo que todavía no se ha producido desde el Instituto Armado en la Región una intervención ‘virtual’. Lo cual no significa que los agentes no estén recibiendo formación, ya que «la información que se nos transmite es que va a ser importante».

"No es un mundo de fantasía, es la traslación del mundo real al virtual: el delincuente estará ahí, pero también nosotros"

El metaverso «no es un mundo de fantasía, es la traslación del mundo real al virtual: el delincuente estará ahí, pero también nosotros», hacen hincapié los especialistas. La delincuencia previsiblemente irá incrementándose «cuando se popularice a nivel ciudadano» esta tecnología.

Como en la Comunidad murciana han sido pioneros a la hora de formar a sus agentes en la lucha contra el cibercrimen («ya tuvimos la iniciativa de formar incluso al personal de puestos, para que afronten investigaciones básicas», afirma el cabo responsable de Investigación Tecnológica), en el universo post-realidad «daremos respuesta» con celeridad.

A la pregunta de cuándo se prevé que se popularice esta tecnología en los hogares de los murcianos, desde el Cuerpo apuntan que por el momento «está en manos de las grandes tecnológicas, que son las que van a dar formato» al nuevo escenario.

"Ahí donde hay interacción social, el delincuente actúa", subrayan los investigadores

Si en el futuro los ciudadanos de pie estarán representados, en su vida digital, por avatares tridimensionales, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también.

El pasado verano, la Benemérita presentaba de forma oficial a su primer agente virtual, que entonces estaba formándose en una ‘ciberacademia’. Una vez superada esa fase de formación, en la que aprende de sí mismo gracias a la inteligencia artificial, estará patrullando en el metaverso.

Francisco Javier y Pilar

Este agente se dio a conocer en el marco de la cuarta edición de la ciberliga, una competición universitaria en la que los estudiantes se enfrentan a retos en la Red como los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan en la vida real.

Teniendo como escenario la denominada Nations Cyber League (ICL), el Instituto Armado presentó a Francisco Javier, generado mediante la inteligencia artificial. Aunque es el primero, él mismo anunció que en breve dejaría de estar solo: «Pronto me acompañará mi compañera Pilar, ya que, como sabéis, en la Guardia Civil siempre trabajamos en pareja», dijo el holograma. Pilar (como la patrona del Cuerpo) será el segundo agente virtual.

"En un milisegundo"

El jefe de Investigación Tecnológica en la Quinta Zona deja claro que «el ciberdelito se puede cometer en un milisegundo», dado que se hace «con un clic». De ahí que aconseje «prudencia», también a la hora de dar un móvil a un niño. «No podemos hacer que nuestros menores sean huérfanos digitales, pero han de acceder poco a poco», sentencia.

«Los delincuentes son muy sofisticados y profesionales a la hora de adaptarse con rapidez a cualquier nueva herramienta tecnológica disponible para cometer delitos», declaró recientemente el secretario general de Interpol, Jurgen Stock. A nivel mundial, «el cibercrimen organizado ya supera en beneficios económicos al narcotráfico», resalta el jefe de Investigación Tecnológica del Instituto Armado en Murcia.