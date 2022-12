La RM-11 o Carretera Lorca-Águilas, también conocida popularmente como autovía Lorca-Águilas, ha sido escenario de un suceso que está investigando la Policía Judicial de la Guardia Civil: la violación de una mujer.

Tal y como relató la víctima, que logró salvar su vida, un individuo al que no conocía de nada la introdujo de noche a la fuerza en un coche. Una vez en el interior del vehículo, el hombre sacó un cuchillo, con el cual la amenazó con menoscabar su integridad física si no lo obedecía.

Un conductor la ve descalza y medio desnuda y una ambulancia la lleva al Rafael Méndez

Valiéndose del arma blanca, el individuo consiguió someter a la mujer: la violó brutalmente dentro del automóvil.

Tras el ataque sexual, el hombre la obligó a bajar del vehículo, en medio de la nada. La dejó tirada en la carretera y huyó.

«Parece que no lleva pantalones», dijo el conductor que la vio, y que avisó a Emergencias. La mujer, al estar tan nerviosa y no conocer bien el castellano, por ser de nacionalidad marroquí, no lograba que el testigo la entendiese. Lo que sí sabía el conductor es que había una joven sola, descalza, tirada en la carretera, y que necesitaba de asistencia sanitaria.

El hombre que la encontró, y que la salvó, fue con la mujer hacia una de las gasolineras que hay en la RM-11. Un punto de referencia para que, cuando la ayuda se pusiese en camino.

Al lugar se desplazaron agentes del Instituto Armado, que, al ver el estado en que se encontraba la joven, solicitaron la presencia de sanitarios en una ambulancia, para socorrerla.

A la zona se movilizó entonces una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria. La víctima fue atendida de sus lesiones en el Rafael Méndez de Lorca, done, tras un examen en profundidad, los sanitarios confirmaron que había indicios de que había sufrido una agresión sexual. La mujer presentaba lesiones y contusiones por el cuerpo, tal y como indican fuentes sanitarias. Afortunadamente, su vida no corría peligro.

Cuando habló con los investigadores, la mujer contó que en el coche del violador estaban todas las pertenencias que ella llevaba encima en el momento del secuestro. Entre ellas, su teléfono móvil. Por eso no pudo pedir ayuda por sí misma y recurrió al conductor que dio la voz de alarma.

El sospechoso es detenido

De su violador sabía que tenía rasgos extranjeros, que probablemente fuese un compatriota suyo.

Los hechos tenían lugar esta misma semana, en concreto en la madrugada del martes al miércoles. El rapto se habría producido el martes por la noche, contó la mujer. Sobre la una y media de la mañana, el conductor que la vio avisó a Emergencias.

El Equipo de la Policía Judicial de Águilas se hizo cargo del caso y en apenas unos días logró identificar y proceder al arresto dal sospechoso. Se trata de un hombre de 42 años, que será puesto a disposición judicial por detención ilegal y agresión sexual.