Un joven de 20 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, era llevado de madrugada al hospital tras ser apuñalado en el municipio de San Javier, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las tres y media de la mañana, en la calle 15 de Mayo, en la población de Pozo Estrecho.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, de la cual, de momento, no han trascendido más datos.

El chico, que presentaba cortes en el abdomen y en las extremidades superiores, fue atendido por sanitarios in situ y posteriormente trasladado a Los Arcos, el hospital más cercano. Fuentes sanitarias apuntan que, a priori, su estado no reviste gravedad.

Será la declaración del joven la que arroje luz a los investigadores sobre qué aconteció de madrugada en la pequeña población del Campo de Cartagena.