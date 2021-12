La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de un adolescente en los vestuarios de una piscina municipal.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados, los hechos tuvieron lugar en una ocasión, sobre las ocho menos cuarto de la tarde de un día de verano, cuando el hombre se dirigió al menor, que tenía entonces 15 años, rodeó con un brazo su cuello y con el otro tocó sus genitales. El adolescente se apartó rápidamente y el adulto le dijo que estuviese tranquilo, a la vez que volvía a intentar tocarle. La víctima pegó un empujón al agresor y este se marchó. El chico contó lo sucedido a sus padres, que acudieron al cuartel a denunciar.

Ante el juez, el hombre, de nacionalidad marroquí, reconoció el delito que se le imputaba.

El caso se cerró en una vista de conformidad: la pena de dos años entre rejas queda suspendida a cambio de que el hombre no delinca en tres los próximos tres años. No podrá aproximarse a menos de 300 metros del adolescente durante un lustro y durante ocho años no podrá trabajar en nada que implique contacto con menores. No se fija el pago de ninguna responsabilidad civil.