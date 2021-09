Dos personas han resultado heridas en una riña a cuchillada limpia en plena calle en Alguazas. El caso se investiga como un ajuste de cuentas. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las seis y media de la tarde de hoy, en la zona de la Plaza de la Constitución de la localidad de Alguazas. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Alguazas y de la Guardia Civil, así como una ambulancia.

Uno de los heridos fue atendido in situ y no necesitó ser trasladado al hospital, ya que su estado no revestía gravedad: solo tenía algunos golpes. El otro sí presentaba lesiones de más entidad y cortes, por lo que tras ser auxiliado por los sanitarios en el lugar, fue llevado en la ambulancia a un centro hospitalario, en concreto al Morales Meseguer de Murcia.

Saltó la alarma al alertar los testigos de que media docena de personas estaban agrediendo a un hombre con espadas y cuchillos. No obstante, al llegar los investigadores solo se decomisó como arma un cuchillo.

El suceso se saldó con un detenido: un sujeto al que ayer por la mañana se investiga si pegaron un tiro con una pistola de fogueo en la fachada de su casa. Además, indican fuentes cercanas a la investigación, un amigo de este arrestado fue también agredido con arma blanca recientemente y tuvo que recibir puntos en el rostro.

La Benemérita decomisó dos bolsas de marihuana del domicilio de uno de los implicados. Se vivieron escenas de tensión al llegar al lugar allegados de los participantes en la riña, especialmente el hermano de uno de ellos que profirió amenazas de muerte.