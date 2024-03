¿Qué le dices a un hijo con pensamientos suicidas? "Te quedas helado, debes darle mucho cariño y comprensión"

¿Qué se le dice a un hijo que ha intentado suicidarse?, ¿qué herramientas tienen los profesores para hacer ver a sus alumnos que sí, que la vida merece la pena?, ¿cuáles son las señales de alerta, verbales y no verbales, de un adolescente en riesgo? A todas estas preguntas intenta dar respuesta la 'Guía de Prevención del Suicidio en Adolescentes para Familiares y Educadores' que este martes ha presentado la Comunidad de Madrid. Respuestas que nacen de experiencias para padres como el de Simón, nombre figurado que, con 16 años, está saliendo de una depresión que debutó en la pandemia y que llegó a verbalizar el "no quiero vivir". ¿Qué se contesta ante algo así? "Primero, te quedas helado pensando que tu hijo pueda decirte eso. Segundo, le quitas hierro, pero no sé si es la conducta buena. Hay que enfrentarse y tener mucho diálogo, mucho cariño, mucha comprensión", dice su padre.

Un grupo de familias que han vivido de cerca conductas suicidas en sus hijos, ha arropado a la consejera Fátima Matute en un acto celebrado en el Hospital Santa Cristina de Madrid, presentado por la psiquiatra Mercedes Navío, Gerente Asistencial Hospitales en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Padres como los de Simón que, por sus hijos, prefieren seguir en el anonimato, pero sí quieren que se visibilicen los problemas de salud mental que azotan a cada vez más adolescentes en una comunidad que, aunque registra tasas de suicidio más bajas que la media española, no quiere bajar la guardia.

Bienestar emocional

"Madrid es la región con la tasa bruta de suicidios más baja de España, con 5,97 casos consumados por cada 100.000 habitantes, y por debajo de la media nacional, que es de 8,90. Pese a ello, no nos resignamos a dejar de luchar contra esta lacra que azota en estos momentos a nuestra sociedad y que nos obliga a centrar nuestro esfuerzo también en la infancia y la juventud", ha dicho Matute. "No hay autonomía vital sin bienestar emocional. Es un problema real y global: la vulnerabilidad de los jóvenes", ha añadido mientras ponía el foco en los intentos autolíticos "en edades cada vez más tempranas".

La guía aborda los factores de riesgo a los que los profesionales y el entorno de posibles afectados deben prestar especial atención

La primera guía para familiares y educadores de la comunidad, incluye material informativo y didáctico y aborda los factores de riesgo a los que los profesionales y el entorno de posibles afectados deben prestar especial atención para evitar posibles episodios autolíticos. En el trabajo han contribuido jóvenes con sus testimonios y experiencias, recogidas por psicólogos y psiquiatras expertos en los pacientes de menor edad, y que han servido para identificar de manera precisa las señales de alerta, verbalizadas o no, y poder actuar de forma preventiva.

21 equipos

De hecho, Matute dijo que el texto se enmarca en la implantación del último Plan de Salud Mental de la región, que cuenta con 21 equipos específicos en prevención del suicidio en la red pública de hospitales. "Cuando este Plan se culmine en total habrá 370 profesionales especializados al servicio de los madrileños". La versión descargable ya es accesible de manera gratuita, a través de este enlace o de un código QR. "Los problemas de salud mental disminuyen años vida y calidad de vida de esos años", ha señalado Matute.

De lo que se trata, explicaron los expertos presentes en la sala, es de tener herramientas. Sobre todo ante una realidad incuestionable: el aumento de la demanda de servicios de salud mental entre las familias de niños y adolescentes madrileños, como sucede en toda España y como pasa en todo el mundo, apuntó la psiquiatra Mercedes Navío.

Un periodo vital "crítico"

Navío ha explicado que la población diana del documento que se ha presentado son los adolescentes porque la adolescencia en sí, dijo, es un periodo vital "crítico" de "personas que construyen su identidad, muy dependientes de la mirada del otro. Es un tránsito especial que requiere determinados cuidados y, siempre, acompañamiento cuando hay factores de riesgo", apuntó la psiquiatra.

En el documento, se desmontan mitos en torno al suicidio -como el ya sabido "hablar de suicidio puede inducir a realizarlo"-; se desgranan los factores de riesgo en el contexto familiar, riesgo social o en el entorno educativo; los factores precipitantes o los protectores.

Saber qué hacer

Tras el acto, varias familias aportaron sus propias experiencias. El padre de Simón, por ejemplo, dijo que, después de tres años, empiezan a ver la luz. El joven está saliendo de la depresión que sufre a raíz de la pandemia de coronavirus. No salía de casa. Estaba muy aislado. Se pasaba el día entero ante una pantalla, describió. Al principio, le regañaban. "Hasta que te das cuenta de que el huir hacia las pantallas es una manifestación de lo que le está ocurriendo", explica su padre.

La familia recurrió a la sanidad pública madrileña. Tuvieron suerte. Sin listas de espera. "Hemos tenido suerte. Hemos pedido a la consejera que siga invirtiendo en sanidad y en salud mental. La prevención es fundamental", dice el familiar del chico. El hijo entró en un programa de tratamiento ambulatorio intensivo, de seis meses de duración y visitas semanales, junto a otras familias. Con varios grupos de terapia. Para los adolescentes y para sus allegados.

"Si tú, como padre, crees que lo haces bien, pero no funciona, busca otras alternativas", señala el padre de un joven de 16 años

"Nos ha servido muchísimo. Estás perdido. No sabes lo que le pasa a tu hijo. Hay que ponerse en su posición y desde ahí, vas a avanzar. Se puede salir con cariño, con amor, con comprensión. ¿Qué no haces por tu hijo?. Y si tú, como padre, crees que lo haces bien, pero no funciona, busca otras alternativas. Hace tres meses no sabía enfrentarme a esta situación y he cogido muchas herramientas. Las familias nos arropamos. Nos une el dolor, el sufrimiento, lo mal que lo estamos pasando", concluyó este padre.