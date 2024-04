¿Cómo ha sido tu experiencia al ser elegida la primera mujer española astronauta en el cuerpo europeo de astronautas de la ESA?

El proceso de selección fue largo y muy difícil, por lo que aún me cuesta creerme que finalmente resultara elegida. Haber obtenido ese nombramiento me llena de orgullo, pero lo que más feliz me hace es el efecto que está causando, especialmente en jóvenes, animándolos a perseguir aquello que les motiva y destacando el papel de las carreras STEM.

¿Cómo crees que la biotecnología puede contribuir a la exploración espacial y a la vida en el espacio?

La biotecnología ofrece avances cruciales para la exploración espacial. Algunas áreas clave van desde sistemas de reciclaje de agua hasta cultivos alimentarios en condiciones extremas o de microgravedad, como la agricultura vertical y la ingeniería de tejidos para producción de alimentos. En temas relacionados con salud, se están desarrollando diversas tecnologías para la telemedicina y nuevos medicamentos.

Cartel de la conferencia de FEM / L.O.

¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro en el campo de la investigación oncológica hasta la fecha?

Dentro del grupo del Dr. Mariano Barbacid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), publicamos en 2022 la estructura atómica de una diana terapéutica (RAF1) cuya eliminación provoca la regresión tumoral en modelos de un tipo de cáncer de pulmón. Este hallazgo ha abierto toda una línea de investigación, que yo estoy dirigiendo, enfocada a desarrollar fármacos para pacientes con esta patología.

¿Qué consejo darías a las jóvenes interesadas en perseguir una carrera en ciencia y tecnología, especialmente aquellas interesadas en la biotecnología y la astronomía?

Que persigan aquello que les motive, les interese y les haga felices, sin autolimitarse ni ponerse barreras. Las carreras científicas y tecnológicas ofrecen infinidad de posibilidades y, si es lo que les gusta, son una opción profesional maravillosa. Que no tengan miedo a intentarlo.

¿Cómo visualizas el futuro de la biotecnología y su relación con la exploración espacial en los próximos años?

Es difícil visualizar el futuro de la biotecnología, dado que tiene tantas aplicaciones en sectores tan diversos que los límites casi los marca la imaginación humana. Puedo suponer importantes avances en agricultura espacial, ingeniería de tejidos, sistemas más eficientes de reciclaje de agua y aire, así como avances en medicina espacial para mantener la salud de los astronautas. Es posible que la biotecnología también contribuya al desarrollo de bioreactores para producir alimentos, medicamentos y materiales en el espacio.