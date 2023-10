Hábleme de la importancia de las imágenes en la comunicación y de cómo ha evolucionado este concepto.

Las imágenes son, desde hace pocos siglos, una herramienta muy poderosa para transmitir mensajes con contenido narrativo y emocional. Actualmente estas han alcanzado un protagonismo mucho más grande de lo que tenían en otra época. Se han convertido en un vehículo que para algunos adolescentes es mucho más importante que la palabra como forma de comunicar.

¿Cuáles son esos temores, engaños y expectativas que menciona en el título de su conferencia?

Al gran miedo de los adolescentes a no recibir likes o a ser bloqueados en redes sociales, algo que sienten como ser rechazados por el grupo o no ser suficientemente valorados, apreciados o queridos por no cumplir las expectativas que se han creado a raíz de lo que ven en los demás. Expectativas que se crean a partir de la imagen ideal que muchos quieren transmitir, pero que no se ajustan a la realidad. Y esto enlaza directamente con el último concepto: el engaño.

¿Y las «imágenes de la felicidad»?

Son aquellas que aluden a lo cotidiano, a lo corriente, a lo que no se ha visto originado, a lo que no tiene filtros o esta está totalmente maquetado o modificado.

El concepto de la tiranía de la felicidad es uno de los que aborda en su charla.

La imposición que hay ahora en algunos ámbitos de que hay que ser feliz sí o sí, como una obligación. El ser humano no puede ser feliz todo el rato. Es imposible. Eso no puede darse. Porque o estás, como en la novela maravillosa de Huxley, ‘Un mundo feliz’, bajo el efecto de la droga todo el rato, o vas a pasar momentos en tu vida de infelicidad, malestar y sufrimiento. Los jóvenes se enfrentan a situaciones de grave infelicidad que duran unos días y lo viven como una pérdida absoluta de la felicidad. Si les presentamos un mundo en el que les bombardeamos continuamente con mensajes de que tienen que ser felices, van a gestionar muy mal su infelicidad, porque no van a entenderla.

¿Existen pautas para lograr la felicidad?

No hay una buena respuesta a esa pregunta, porque no hay solo una pauta, pero yo diría que la clave es encontrar un sentido a la vida, aunque en muchas ocasiones sea difícil, porque no es algo universal. Algunos lo encontrarán en la familia, otros en la religión, otros en el trabajo, otros en la mezcla de todos los anteriores…