Unidad de Tráfico de Quirónsalud Murcia, atención médica gratuita si has sufrido un accidente tengas o no tengas seguro de salud

Ante cualquier accidente de tráfico, la Unidad de Tráfico de Quirónsalud Murcia ofrece un servicio integral de asistencia médica cuyo principal objetivo es la recuperación del paciente, donde juega un papel fundamental el Servicio de Traumatología. La Unidad de Tráfico de Quirónsalud Murcia cuenta con todas las especialidades médicas, así como con la posibilidad de realizar las pruebas complementarias que sean necesarias, como resonancias magnéticas, tacs, ecografías, etc.

Además, Quirónsalud Murcia dispone de una Unidad de Rehabilitación especializada en la recuperación de pacientes afectados por accidentes de tráfico, en la que se aplican las técnicas más novedosas y donde se pone al paciente como eje principal de su actuación, que va encaminada a su plena recuperación funcional. Conviene resaltar también la existencia en Quirónsalud Murcia de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que les permite atender a los accidentados de mayor gravedad que, en su caso, podrán igualmente ser intervenidos quirúrgicamente en sus más avanzados quirófanos.

Unidad de Tráfico: un servicio gratuito

El Hospital Quirónsalud de Murcia está adherido al Convenio Unespa de Asistencia Médica por Accidentes de Tráfico, lo que permite que sus pacientes sean asistidos de manera gratuita en sus instalaciones, se tenga o no seguro de salud contratado con Quirónsalud, siendo el propio Hospital el encargado de gestionar su accidente con su entidad aseguradora, lo que genera una total tranquilidad a unos pacientes que habrán de centrarse únicamente en su tratamiento médico.

El plazo de asistencia desde la ocurrencia del accidente de tráfico es de 72 horas, por lo que en ese periodo de tiempo habrá de acudir al Servicio de Urgencias de Quirónsalud Murcia, que presta servicio las 24 horas del día de manera ininterrumpida.

Otra de las principales ventajas de la Unidad de Tráfico, además del hecho de contar con profesionales médicos altamente cualificados, es el poder contar con un equipo de tramitación que se encarga de todas las gestiones con las compañías de seguros, a fin de que sus pacientes se preocupen únicamente de recuperarse de sus lesiones, recayendo el impulso del expediente a nivel administrativo en sus gestores. Desde el propio equipo de tramitación se asesora a los pacientes ante eventualidades que pudieran surgir con sus entidades aseguradoras.

El doctor Sergio Moñino, fisioterpauta de la Unidad de Tráfico de Quirónsalud Murcia, responde a todas las cuestiones acerca de la importancia de una buena rehabilitación tras sufrir un accidente de tráfico:

¿Qué lesiones de accidentes de tráfico son susceptibles de rehabilitación?

Todo tipo de lesiones musculo-esqueléticas y neurológicas. Las lesiones más frecuentes producidas tras un accidente de tráfico son: latigazo cervical, latigazo dorso-lumbar, fracturas, luxaciones, edemas óseos por traumatismo y fracturas costales. En la unidad de rehabilitación tratamos todo tipo de lesiones musculares, tendinosas, óseas, nerviosas, ligamentosas y articulares.

¿Por qué es importante la rehabilitación tras un accidente de tráfico?

El principal objetivo de la rehabilitación es mitigar las molestias provocadas por las lesiones ocurridas tras el accidente. Cualquier lesión ha de tratarse en el área de rehabilitación para evitar así la persistencia de secuelas a corto y largo plazo. La rehabilitación permite disminuir el dolor y aumentar la movilidad y funcionalidad, acortando el tiempo de recuperación y minimizando secuelas.

¿Qué técnicas o terapias se aplican en este tipo de lesiones?

Dentro del área de rehabilitación agrupamos los tratamientos en cuatro grandes bloques. Por un lado, realizamos terapia manual, que incluye técnicas como la masoterapia, tratamiento miofascial, tratamiento manual de puntos gatillo, manipulaciones articulares, cinesiterapia pasiva, etc. Por otro lado, contamos con los tratamientos de electroterapia que incluyen TENS, corrientes interferenciales, corrientes Trabert, neuromodulación, electropunción, magnetoterapia, etc. El tercer grupo corresponde a la termoterapia, donde incluimos infrarrojos, microondas y onda corta. Por último, encontramos el ejercicio terapéutico y la rehabilitación basada en el fortalecimiento y ejercicio activo por parte del paciente.

¿Cuál es el tiempo medio de recuperación total del paciente tras un accidente de tráfico?

No es posible realizar una estimación del tiempo de recuperación debido a la gran variabilidad de lesiones que pueden producirse tras un accidente de tráfico, teniendo todas ellas diferentes tiempos de recuperación. Además, para una misma lesión, el tiempo de recuperación entre dos pacientes que la sufren puede variar enormemente.

Por su parte, el jefe del Servicio de Traumatología de Quirónsalud Murcia, Diego Giménez, nos explica cómo se deben tratar los diferentes tipos de lesiones que se pueden sufrir tras un accidente de tráfico:

¿Cómo se manifiestan las lesiones tras un accidente de tráfico?

Incluso los accidentes aparentemente menores pueden provocar daños significativos, pero a veces las lesiones no aparecen de inmediato. Es crucial controlar y tratar las posibles lesiones por el bien de su salud.

Las lesiones de los tejidos blandos del cuello generalmente provocan dolor, contractura muscular y movilidad reducida. También se asocian otros síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, mareo o sensación de inestabilidad.

También son muy frecuentes los dolores en columna dorsal y lumbar. Prestaremos especial atención al dolor irradiado a miembros superiores o inferiores, al la pérdida de sensibilidad o de movimiento en alguna parte del cuerpo.

Los traumatismos en otras partes del cuerpo producen dolor, inflamación, deformidad o pérdida de la movilidad normal. También hay que tratar las heridas o lesiones con sangrado tanto externo como interno.

Lesiones más habituales en un accidente de tráfico Latigazo cervical

Traumatismos dorsales o lumbares

Traumatismo cráneo-encefálico

Lesiones de la medulo espinal

Lesionaes faciales

Lesiones en tórax

Torceduras y esguinces

Fracturas y luxaciones en miembros superiores e inferiores

Amputaciones

Traumatismo abdominal

Estrés postraumático

¿Debe acudir a urgencias tras un accidente de tráfico?

Los accidentes de tráfico que producen lesiones graves necesitan atención sanitaria de emergencia que debe empezar en el mismo lugar del accidente para posteriormente ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

En otros casos, que son la mayoría el paciente no presenta aparentemente lesiones graves pero no obstante le recomendamos que acuda ese mismo día a un servicio de urgencias. Si ha estado involucrado en un accidente de tráfico, sin duda está aturdido y es posible que no tenga idea de cuál es la mejor manera de proceder.

Su principal consideración, sin embargo, siempre debe ser su salud, y se le aconseja que acuda al servicio de urgencias para una valoración inicial.

¿Qué tipo de pruebas se deben realizar tras un accidente de tráfico?

Esto va a depender de la gravedad del accidente y fundamentalmente de la sintomatología que presente el paciente. En el caso más frecuente de dolor cervical postraumático se debe de pedir una radiografía de la columna cervical.

Si ha habido traumatismo en alguna otra localización se pedirán los estudios radiológicos necesarios. Incluso en casos más graves nuestro servicio de radiología puede realizar estudios más específicos como ecografía o tomografía axial.

Si hay sospecha de sangrado interno también se necesitarán estudios analíticos. En caso de que el paciente necesite una cirugía de urgencias se pedirá un estudio preoperatorio completo.

Durante el seguimiento de estos pacientes en la consulta externa de la Unidad de Tráficos se valorará la necesidad de obtener otras pruebas complementarias, como la resonancia magnética o electromiografía.

¿Por qué es beneficioso y cómo va influir en la recuperación y tratamiento el recurrir a unidades de tráfico especializadas como la de Quirónsalud tras una accidente?

Nuestro servicio de urgencias está capacitado para dar una primera atención al paciente traumatizado para descartar lesión graves e iniciar el tratamiento de manera precoz.

En la Unidad de Tráficos de Quironsalud Murcia vamos a dar un servicio rápido, completo y de calidad. Realizaremos seguimiento de todo el proceso de recuperación del paciente.

Solicitaremos las exploraciones complementarias que necesite, así como las interconsultas con otras especialidades si fuera necesario. Mantendremos al paciente informado en todo momento con la elaboración de un informe de evolución en cada visita a la unidad.

Ofrecemos un servicio integral en el proceso de rehabilitación y fisioterapia. Disponemos de unidad quirúrgica y de hospitalización en los casos que sea necesario. Y por último, aunque no menos importante, la unidad administrativa se encargará de todos los trámites con las compañías de seguros para que el paciente solo tenga que ocuparse de su recuperación.

Si has tenido un accidente de tráfico puedes acudir sin coste alguno a las urgencias de Quirónsalud Murcia. Si deseas más información puedes dirigirte a la Unidad de Tráficos de Quirónsalud Murcia

Más sobre Quirónsalud Murcia

Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968365000