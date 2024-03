Éxito sin precedentes de las VIII Jornadas del profesorado de Innovaedum

El pasado sábado 2 de marzo tuvo lugar un evento muy esperado dentro de la comunidad educativa de la Región de Murcia: las VIII Jornadas del Profesorado Innovaedum, que se celebraron en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia. Con un lleno absoluto, con más de mil cien docentes, la octava edición de las Jornadas organizadas por DIRECMUR y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) fue, como no podía ser de otro modo, la mejor de todas las que se han llevado a cabo hasta el momento.

Ya desde el primer momento, cuando Rubén Escavy, presidente de DIRECMUR, y Víctor Marín, consejero de Educación de la Región de Murcia, ofrecieron sendos discursos a modo de inauguración de las Jornadas, se podía sentir en el ambiente que el día no sería como otro cualquiera. El consejero aprovechó para dirigirse a los docentes y afirmar que «disfrutáis del placer de enseñar al que no sabe, de transmitir valores a través de vuestro ejemplo...», por lo que «necesitamos dar visibilidad al trabajo de los docentes, es necesario que se respete la noble tarea de enseñar».

La sensación de que sería un día especial vino a materializarse con la actuación del coro del CEIP Luis Costa, que sirvió para dar el pistoletazo de salida a las Jornadas con un poco de música, baile y, sobre todo, diversión, ya que los asistentes no dudaron en sumarse a la coreografía ejecutada de forma impecable por los alumnos que conforman el sensacional coro del centro murciano.

Tras los minutos de baile llegó la primera ponencia, a cargo del coach educativo, tenor, creador de espectáculos, colaborador en programas radiofónicos y televisivos y conferencianteJosé Manuel Zapata, que dejó claro a los presentes que hay que educar con la cabeza, sí, pero también con la música y con el corazón. Posteriormente le llegó el turno a la ponencia de Patricia García Figueroa, docente, psicopedagoga, directora de Academia Trazos y Redondela y Premio Educa Abanca, que habló acerca de la posibilidad de utilizar la creatividad para alentar a aquellos alumnos que no tienen una excesiva motivación y, para utilizar sus palabras, animarlos a «volar con un poquito de viento».

Tras esta ponencia, el IESO Galileo de Pozo Estrecho y el CEIP Carolina Codorníu Bosch de Churra ocuparon el escenario con ‘Salvando vidas’, acerca de la importancia del programa Alerta Escolar en colaboración con la Gerencia del 061 y con las Enfermeras Escolares para mejorar la respuesta ante cualquier emergencia sanitaria.

La psicóloga Diana Jiménez enseñó a los asistentes cómo funciona el cerebro, tanto el de los docentes como el de los propios alumnos.

Fue la última conferencia antes del comienzo de las microexperiencias de los colegios de la red de centros Innovaedum. La primera fue el proyecto ‘Únete y te cuento’ de los CEIP El Mirador, Joaquín Carrión, La Paz y AIDEMAR. La segunda fue el proyecto ‘Stop motion’ del CEIP Federico de Arce. En tercer lugar, el IES Floridablanca explicó en qué consisten sus ‘Grupos VIDA’. En cuarto lugar, el CEIP Saavedra Fajardo expuso su ‘Proyecto de emprendimiento’, al que siguieron los ‘Patios activos’ del CEIP San Pablo.

Tras el CEIP San Pablo ocupó el escenario el colegio Nuestra Señora de la Asunción, en colaboración con el equipo TEA del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, para presentar ‘PLANTEA: centros inclusivos’.

A continuación le llegó el turno al ‘Proyecto AGUA’ del CEIP Miguel Delibes de Mazarrón, al que siguió el proyecto ‘Abriendo las alas a la infancia’ del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján.

El encargado de concluir la presentación matinal de las exitosas microexperiencias de los colegios de la red de centros Innovaedum fue el CEIP El Recuerdo de San Javier con ‘Compartiendo talentos’.

Tras un descanso para recuperar fuerzas después de una mañana intensa, la tarde la abrió Guillermo Buedo Company, docente de Educación Primaria y Educación Física en el CEIP L’Amistat de Valencia y experto en gamificación y aprendizaje basado en el juego, que ofreció a los presentes una interesante ponencia acerca de la gamificación.

El segundo ponente de la tarde fue José Fran Castaño, docente de Secundaria, tutor en el proyecto ‘Aula Oberta’, asesor y orientador familiar, que explicó que «no todos los alumnos van para ingenieros», y que la educación es una tarea conjunta en la que están implicadas las familias y las escuelas.

El cierre de las conferencias no pudo ser mejor. Subieron al escenario del Víctor Villegas una estrella de cine, José De Luna, actor de reparto de la exitosa película Campeones, y Edu Luky, que forman el dúo humorístico DosCapacitados, que afirmaron la importancia del humor en la educación y en la vida, y es que, en palabras de Josete, «la mayor discapacidad es no tener humor».

Por la tarde los asistentes también pudieron disfrutar de más microexperiencias, como la del EEI Piripipao, que presentó en el escenario su ‘Aprendizaje basado en musicales: Ariel en Cartagena’, o la del CEIP Ntra. Sra. de las Mercedes, que presentó ‘Sistema GAUGLA: una cultura Google en el aula’. Por su parte, el CEIP Mariano Aroca López mostró a sus asistentes su proyecto ‘PIANOTEA: Escalera Infinita para la Comunicación (Método Visual de Piano)’, mientras que el CEIP Barriomar 74 presentó su proyecto ‘METAMORFOSIS: Convirtiendo la escuela en el corazón del barrio’.

El CEIP Ntra. Sra. de Fátima expuso su proyecto ‘En la onda’ también durante la tarde, y el CBM Francisco Cobacho hizo lo propio con ‘Me veo, te veo’.

El encargado de cerrar las microexperiencias de la tarde fue el CEIP Pérez de Hita con su proyecto ‘Desarrollo de la inteligencia emocional en niños de 3 a 12 años a través de la literatura. Colección Leemociónate: cuentos y relatos’, que puso el broche de oro a la sección.

Durante las VIII Jornadas del Profesorado Innovaedum tuvo lugar, asimismo, un momento muy especial: la entrega del cheque a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística con los más de cinco mil euros que se recaudaron con la III Cena de Gala Benéfica de Direcmur-Innovaedum que se celebró el pasado sábado 2 de febrero en el hotel Nelva de Murcia.

