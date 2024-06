‘Stay Cool’, esencial e imprescindible

Cuando parecía imposible que el talento de Fernando Rubio (Cartagena, 1964) rebosara la copa, ha llegado la gota que la ha colmado, y ha sucedido la magia de esta bendita locura que es la música, escrita con la garra que impone toda una vida en los escenarios, forjada a fuego y tocada con el alma.

El suculento licor causante de este derroche armónico es un disco titulado Stay Cool, que Fernando presenta con su banda, The Inner Demons, los espléndidos músicos que le acompañan desde hace años: Paco Del Cerro (batería), Joaquín Talismán (guitarra), Carlos Campoy (teclados) y Román García (bajo), responsable además de la cuidada y elegante presentación gráfica del nuevo álbum.

Presentar el último trabajo de uno de los músicos a quien más admiro y respeto es para mí un privilegio, pero también una gran responsabilidad, y quien me conoce sabe de sobra que jamás vendería humo. Escuchar este disco es absolutamente imprescindible, como lo son los anteriores: Tides (2009), Cheap Chinese Guitar (2018) y 20th Century (2022), todos editados por Perdición. Quienes han seguido la carrera de Fernando desde Ferroblues saben de su amplio abanico de influencias: soul, R&B, americana, beat... Otis Redding, Wilco, Neil Young, Jayhawks o Dylan, que asoman en elegantes pinceladas en todas y cada una de las canciones de Stay Cool. Pero créanme que esto va más allá de esas mieles. Puesto que ya no le teme a nada, ha tenido la valentía de hacer canciones en el momento más crítico de su vida. Las letras que conforman Stay Cool hablan de la espera y de no dejar que la vida se esfume. Hablan de la dignidad que se necesita para afrontar un momento difícil y de lo dura que puede llegar a ser la soledad. Hablan de esperanza y también de desamor, de amaneceres y olor a café...

Abre la canción que da título al álbum, que resume la elegancia de esta obra de arte y la personifica en los magistrales coros de Del Cerro, Talismán y García. Luego siguen It Ain’t Over y Lazy Sunday, melodías luminosas que, si sonaran en todas las emisoras de radio, harían el mundo más feliz y respirable. Composiciones muy personales con toques de rock y rhythm & blues, como Get Down, You Know, I Know y Rain At Last, junto a obras maestras de pop melódico como 12 String Poems o Dead Streets. Todas ellas envueltas en guitarras, teclados y unos coros exquisitos, a cargo de los hermanos Del Cerro, Paloma y Paco, con la participación de Lola Aguilar. Y después de la hermosa desnudez acústica de la confesional Love Me, Love Me, nos sorprende una inmersión en el solemne góspel: Sun’s Gonna Shine, la canción que cierra el álbum y que te crea la imperiosa necesidad de volver a escucharlo desde el principio.

Stay Cool va de superación y amistad. Disculpen que no se me ocurra conjunción más bonita para ser expuesta ante el público. ¿Cómo defiendo esto que acabo de decir? Escuchen Give What You Don’t Have, y cuando se vean bailando, mecidos por su jugoso ritmo reggae, me cuentan qué tal.

