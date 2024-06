Crecí rodeada de una exuberancia estética innata en mujeres emblemáticas, bellas y, sobre todo, independientes. No se me ocurre nada más suculento que la autonomía y la libertad que se otorgaron ciertas féminas a las que, por condicionantes sociales, no les tocaba. Vaya por delante mi admiración a todas las que abrieron puertas. La beldad de las mediterráneas siempre me ha fascinado. Según William Z. Ripley, los rasgos marcados de esta raza eran el pelo y los ojos oscuros, la cara alargada, el cráneo dolicocéfalo y una nariz estrecha y variable. Y luego estaban las parisinas, que rompían moldes en esto del atractivo y la sofisticación, destilando una naturalidad cuidada y engañosamente forzada. Aunque claro, llamarse Simone, Brigitte o Jeanne queda más ‘chic’ si no se traduce a nuestro español.

Pero Francia se queda sin iconos; si hace un año fue la preciosa Jane Birkin quién abandonaba el barco del glamur y la sensibilidad, ahora le ha llegado el turno a la inconformista y linda ‘mademoiselle’ Hardy. Seguramente, el trino más encantador y sensual que el pueblo galo ha regalado al mundo.

Y permítanme que piense que ya estaba bien, jamás me alegraría la muerte de nadie, menos aún la de una mujer inmensa a la que siempre idolatré, pero Françoise pedía a gritos su partida a través de una eutanasia que no se le fue concedida. Había perdido su esencia, una voz dulce y sofisticada que se apagó a golpe de quimioterapia y paliativos tras sufrir un doble cáncer. Y es que, que cruel es algunas veces la realidad y que desalmado el destino. La vida de esta luchadora siempre estuvo marcada por infortunios familiares y sentimentales con los hombres que amó y la traicionaron sistemáticamente, ya le podía haber permitido la ventura un merecido soplo de paz.

Admiro profundamente a todas las que han sido capaces de romper las barreras impuestas por las estructuras clásicas y hacer historia, por eso venero a Françoise Hardy y le dedico unas palabras. Su trascendencia jamás debería quedar desestimada por lo que ha significado ese alarido de libertad vital suplicando una muerte digna. Cómo jamás deberían caer en el olvido himnos como L’amour s’en va, Ton enfance o Tout les garçons et les filles.

El mundo entero llora a la musa distante y melancólica del pop francés, una mujer polifacética que apenas susurrando deja una huella imborrable en el mundo de la música. Una canción suya seguirá siendo estandarte cada vez que les presente una edición de Blue Hawaii (Tequila’s Radio), va a resultar extraño el tarareo de Comment te dire adieu sabiendo que ya no estás.

Gracias por tanto.

