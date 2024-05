¿Sigue López Miras la senda de Valcárcel? / La política es así

Los presidentes autonómicos, cuando dejan el cargo, siguen vinculados a la política activa hasta el momento de su jubilación. Hay comunidades autónomas, como Cataluña, que invisten de un estatus privilegiado a cualquiera que haya presidido la Generalidad, como ocurre con los presidentes del Gobierno de España, que gozan hasta su retiro de sueldo vitalicio, seguridad y personal auxiliar sea cual sea su condición y actividad profesional. Las comunidades pequeñas como la nuestra aún no han dado ese salto adelante para garantizar un latisueldo permanente a los expresidentes, pero todo se andará. Cuando se trata de crear nuevos cargos amorrados a la teta pública la imaginación de la clase política se convierte en algo desbordante, como todos sabemos bien.

Hasta que llega ese momento, los presidentes autonómicos suelen irse al Senado, glorioso cementerio de elefantes en el que se da cita la clase autonómica para descansar el resto de su vida laboral mientras cobra un sueldo que, en no pocos casos, supera al que tenían cuando ejercían al frente de su región. El caso de Murcia encajaría perfectamente en ese marco, puesto que el sueldo presidencial, en nuestro caso, es un 40% inferior al de otras comunidades pluriprovinciales y con mayor presupuesto.

Valcárcel rompió la tradición y en lugar de irse al Senado se fue a Bruselas, donde lo hicieron vicepresidente del Parlamento Europeo. El cargo, en realidad, no era demasiado significativo, porque la cámara europea cuenta con 14 vicepresidentes, de tal manera que el ejercicio de ese puesto tiene un componente más honorífico que práctico. La diferencia esencial con los parlamentarios de base es el sueldo, claro, mucho más elevado que la media de la institución.

Las instituciones europeas son también otra necrópolis de paquidermos, donde se cobra más que en ninguna institución nacional por un puesto de similares características. Además, el estar en Europa supone que uno sigue ejerciendo activamente su trabajo político y dispuesto a volver a la primera plana de la política nacional ante cualquier eventualidad.

¿Qué hará nuestro López Miras llegado el momento de dejar la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? Pues todo depende de si abandona el cargo voluntariamente para dar entrada a nuevos dirigentes de su propio partido o es desalojado de él por el mandato de las urnas. En este segundo supuesto es evidente que se iría al Senado, a vegetar en uno de sus sillones durante el cuarto de siglo que le queda hasta la fecha de jubilación. Y es que perder las elecciones, o ganarlas pero no poder gobernar, es un baldón que imposibilita a la víctima para pedir responsabilidades más altas a su partido. Otra cosa es que nuestro actual líder deje paso a otro nini de su partido, decisión que, obviamente, no tomaría hasta no tener amarrado el nuevo destino.

Un anhelo de los políticos de provincias cuando se cansan de estar en el terruño es que su partido llegue al Gobierno de España y los hagan ministros. En tal caso podrían enviar un wasap a su familia con el mismo texto de aquel telegrama enviado por un ministro decimonónico el día de su nombramiento: «Papá, me han hecho ministro. ¡Te lo juro!» Algo pillaríamos los murcianos si esa esperada eventualidad se produjera, pero no nos pasemos de entusiasmo: Murcia, con ministro o sin él, seguirá pintando poco en el conjunto nacional.

Total, que no sabemos si López Miras seguirá la trayectoria de Valcárcel, problemas judiciales al margen. Lo que sí está claro es que se jubilará con un sueldo público, sin haber cotizado nunca en un puesto de trabajo de la economía real.

Suscríbete para seguir leyendo