La importancia de las fuentes

Se viene hablando desde hace algún tiempo de la ausencia o escasez de referentes para nuestros adolescentes y jóvenes que, hoy día, se miran o comparan sólo con estrellas de YouTube o reyes del reggaetón. Sus cortes del pelo, sus tatuajes, los estilismos y hasta las aficiones tienen el sello inconfundible de los actuales mitos juveniles. Sin embargo, creo que el problema no es la inexistencia de estos, sino la dificultad de acceso a los mismos. Así, una visión un poco más honda y penetrante permite seguir encontrando, incluso en los medios de comunicación de masas, esos modelos o paradigmas que pueden resultar tremendamente motivadores para una generación ansiosa, inquieta y efervescente.

Esta misma semana leía en este diario regional la noticia del fallecimiento de la autora Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, a los 92 años. Dudo mucho que ese mismo recorte haya llegado a las manos o dispositivos móviles de ningún adolescente. Si hubiese sido así, podría haber aprendido que estuvo considerada como la ‘Chejov canadiense’ por la profundidad psicológica y social de sus personajes; aunque, también dudo que alguno supiese quién era el dramaturgo ruso, y que se le consideró ‘la maestra del cuento contemporáneo’, por ejemplo.

Curiosamente, también, en las instalaciones municipales en las que trabajo a diario cuelga una exposición de fotografías, Las mujeres de ayer y referentes de hoy, con los rostros y logros de auténticas leyendas en diferentes materias, desde la pintora y dibujante Delhy Tejero, a la diseñadora Coco Chanel o la fotógrafa Ouka Leele, pasando por las profesionales STEM como Marie Curie, Margarita Salas, Rosalind Franklin o María Blasco.

Más allá de esto, coincidiendo en los días, asistí a un evento con alumnos de primaria en el que interviene la jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de la Región, Nerea Cavero. La magistrada, en un lenguaje accesible y cercano, comparte con los niños su experiencia al frente del mismo y su trabajo y esfuerzo hasta llegar a su puesto. La charla me pareció tremendamente motivadora, a la par que didáctica.

¡Qué suerte! Contar con tantísimos patrones inspiradores en tan poco tiempo. ¿Será esta la excepción o la norma? Sinceramente, creo que la dificultad no está en la presencia, a los hechos me remito, sino en el acceso que los jóvenes tienen a las fuentes de información. Es fundamental que les instruyamos y orientemos en cómo acercarse a la información y en dónde hacerlo, sobre todo ahora en una sociedad tan infoxificada. ¡Hace tantísimo que no veo a un niño o adolescente con un periódico en la mano! Creo que esta es otra de las grandes carencias y faltas de nuestro sistema educativo y del trabajo que se hace en las aulas: la importancia y la lectura de las fuentes.

