Solidaridad y estirones

Fuego. Qué horror lo del incendio de Valencia. Nunca había visto algo igual. Tantos pisos ardiendo a esa velocidad, extendiéndose el fuego por toda la edificación. Cuando escribo esto todavía no se sabe el número total de fallecidos. Pensaba en los vecinos y trataba de imaginar cómo se sentirían habiéndolo perdido todo: su ropa, su ordenador, sus fotos, todos los recuerdos familiares, ese reloj, este cuadro que compraron porque ambos se enamoraron de él, una mascota... En fin, un verdadero espanto.

Pérdida. En la tele, vi cómo le preguntaban a una chica joven que estaba llorando sin parar: «Mi gato, se ha quedado dentro, qué pena...»

Corrupto y algo tonto. Y, hablando de espantos, lo del tal Koldo ese, el de las comisiones por las mascarillas. Qué vergüenza, oiga. Lucrarse cuando todos estábamos tan acojonados, algunos ya llorando por el fallecimiento de un familiar abandonado en una residencia de Madrid. Es que, como decía mi padre, ‘el que sale ladrón siempre roba’. Además, este también parece que muy espabilado no es, porque comprarse dos pisos y cuatro terrenos en dos o tres años es casi seguro que llama la atención de alguna autoridad pertinente. Se ve que tenía las maletas llenas de dinero en su casa y quería darle salida a los billetes. Unos años en la cárcel lo van a dejar como nuevo.

‘Toas’. Una chica joven habla por el móvil, en la puerta de una tienda de ropa: «Me he comprado un jersey monísimo que me marca ‘toas’ las tetas».

Series. He terminado de ver la última temporada de True Detective. Me ha gustado mucho. Es muy interesante ver a Jodie Foster, primero porque actúa de maravilla, y después porque en su rostro puedes comprobar lo que es el paso de tiempo. La conocimos en Taxi Driver, como una chica menor explotada como prostituta. Aquí es una mujer ya mayor, con todos los estragos de la edad impresos en su rostro. Porque no se ha operado nada y resulta tan raro en las actrices y los actores de hoy en día. Si ven otra serie que se llama Feud, que también es estupenda, podrán comparar con, por ejemplo, Jessica Lange, que tiene la cara llena de bultos y estirones, aunque sigue siendo muy guapa.

Tiene trabajo. Cinco hombres charlan y toman cerveza en un bar. Cuando piden otra ronda, uno de ellos le dice a la camarera: «A mí traígame una sin alcohol que mañana tengo que dar clase».

Primero los productos españoles. Voy a comprar fruta, veo uva, que nos gusta. La voy a coger, pero leo en la etiqueta que viene de Perú y la dejo. Hay que ser solidarios.

Comida problemática. Una mujer de unos sesenta años a otra de igual edad, en la calle, ambas con el carro de la compra: «Yo hoy voy a hacer lentejas y, si no le gustan, que le den por culo».