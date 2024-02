Los peligros del narco

Los que tenemos ya una edad recordamos aquella época en que los radiocasetes volaban de los automóviles. Incluso se empezaron a fabricar extraíbles y era común ver a mucha gente salir del coche con su radio bajo el brazo, porque dejarlo en un coche aparcado en la calle era arriesgarse a que no estuviera cuando volvías. Yo siempre sostuve, no sin indignación, que los malvados cacos robaban esos artilugios porque había muchos honrados ciudadanos que no tenían reparos en comprarlos más baratos que en las tiendas del ramo. Receptación es la figura legal.

Se podría decir que con las drogas ocurre otro tanto de lo mismo. Hay poderosas organizaciones que trafican con sustancias estupefacientes porque hay un mercado dispuesto a absorber toda la oferta existente. Y es preciso rendirse a una evidencia. Tras muchos años de lucha, más o menos intensa, de los Estados contra el narcotráfico, la demanda de estupefacientes rara vez se ha visto desabastecida. Por eso no conviene ser ingenuamente optimista con relación a la erradicación de las mafias del narcotráfico. Sin embargo, eso no debe ser un obstáculo para bajar la guardia con relación a los traficantes. El reciente asesinato de dos guardias civiles en Barbate pone de manifiesto que, cuando se las deja crecer y arraigarse, las organizaciones criminales van colonizando el Estado, empezando por el monopolio de la violencia.