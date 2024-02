¿Negoció el PP con los independentistas catalanes? / El lío de Montepío

Si el asunto no fuera tan serio, sería para tomárselo a chacota. Pero pasa como aquello de José Carlos de Luna dedicado a Rafael Flores Nieto, El Piyayo: «¡A chufla lo toma la gente/ y a mí me da pena/ y me causa un respeto imponente!». Aunque, bien pensado, después de los renuncios sobre su disposición a indultar a Puigdemont «si se dan las condiciones», lo que menos inspira el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es respeto.

Va a resultar que el presidente Sánchez es un dechado de coherencia y mantenimiento de palabra comparado con el último avatar verbal del (todavía) líder del principal partido de oposición. El PP fue quien introdujo, obrando por su interés propio, el asunto de la amnistía en la campaña electoral de Galicia, que los votantes dilucidan este domingo.

Hete aquí que ese mismo partido decidió, por boca indirecta de su líder máximo, darse un tiro en el pie, convocando a dieciséis medios, dieciséis – diez más que en los toros–, a explicarles ‘off the record’ cuál era la verdad de la buena sobre su postura sobre un posible indulto al fugado de Waterloo y su cohorte.