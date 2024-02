Los buenos médicos

Con motivo de la publicación de los resultados del examen MIR, entrevistaban a la persona que había sacado la nota más alta y en el titular destacaban que, a la hora de elegir especialidad, se decantaría por la que le permitiera «tener calidad de vida». Merece la pena analizar qué implica esta decisión.

Primero hay que decir que querer un sueldo decente y un trabajo cómodo es legítimo, y la carrera de Medicina no garantiza ninguna de las dos cosas. En nuestro país, el personal sanitario está sometido a una presión intolerable. Las condiciones de trabajo son duras y los sueldos, más bajos de lo que correspondería a estas exigencias. Esto facilita el éxodo hacia países donde hay más recursos y una remuneración más justa. La prueba de que la cosa no funciona es que muchos compañeros de mi promoción han recomendado a sus hijos que no eligieran la misma carrera que ellos.

Hasta que no arreglemos el sistema de salud (y esto quiere decir inyectar millones), no nos debería extrañar que a las nuevas generaciones de médicos les preocupe encontrar la manera de sobrevivir. Si el salario fuera proporcional a la responsabilidad pedida, al menos les compensaría lidiar con las carencias de una sanidad pública que, en teoría, es de las mejores, pero que está demasiado saturada para funcionar al nivel que le corresponde.

Por otro lado, sorprende que alguien que ha hecho medicina y está en la posición privilegiada de escoger cualquier opción disponible priorice la comodidad a maximizar el impacto humano que puede tener. Hay ciertas profesiones que presuponen un interés al contribuir al bienestar de la sociedad, lo que denominamos vocación. Debería ser la columna vertebral de la sanidad, la educación, la política, la investigación, etc. Pero no nos confundamos: seguir tu vocación no debería querer decir pasar penurias. Un endocrino, una de las especialidades que se perciben como cómodas, se puede ganar bien la vida sin hacer guardias y, al mismo tiempo, ayudar a luchar contra el impacto de la obesidad en la salud pública e irse a África a hacer educación nutricional y enseñarles a diagnosticar diabetes de manera gratuita. Hay muchas maneras de ayudar al prójimo.

Quizá una parte del problema es que el baremo que elegimos para medir el nivel de los futuros profesionales de la medicina no es el adecuado. El primer error es que el acceso a la universidad se determine solo por las notas. De este modo, seleccionamos a los estudiantes académicamente brillantes, pero no garantiza que serán buenos médicos. Fallamos otra vez en la entrada a la residencia, donde los candidatos se estratifican por el resultado de una prueba, y los que sacan mejor nota tienen derecho a elegir primero la especialidad. No evaluamos las capacidades de la manera correcta, porque triunfar en un examen memorístico dice poco de tu calidad médica.

El reto de la evaluación es difícil de resolver, pero solo hay que mirar a nuestro alrededor para encontrar alternativas. En el Reino Unido, ser aceptado en la facultad de medicina no depende solo de las notas de bachillerato. Tiene peso la carta de motivación de los candidatos, que después tienen que defender en una entrevista, donde se tienen que esforzar para justificar qué los hará buenos profesionales; las cartas de recomendación, que corroboran este potencial; y las actividades extracurriculares, que tienen que demostrar que el interés para contribuir al bienestar de la sociedad es auténtico. No es infalible, pero hace que muchos de quienes llegan arriba estén por motivos adecuados.

Esto me lleva a una consideración fruto de haber observado de cerca a universitarios de los últimos 20 años: los valores de las nuevas generaciones han cambiado. Los millennials y los Z buscan una recompensa rápida y tienen menos tolerancia al esfuerzo, atributos que no casan bien con la realidad de la profesión médica. Esto nos debería obligar a hacer la selección de acceso con más cuidado para escoger a los que podrán aportar más a nuestra salud, a pesar del coste personal.

Para mí, ser médico es la mejor profesión del mundo, porque me permite ayudar a otros a vivir mejor. Si tuviera que decidir qué carrera estudiar, no dudaría, a pesar de los obstáculos que me he encontrado. Y me gustaría que la persona que hay al otro lado del fonendo pensara igual que yo.