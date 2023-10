A López Miras no le importa la educación pública

Todos los años, cuando llega septiembre, docentes, estudiantes y familias tienen todo preparado para comenzar las clases. Durante el verano han comprado el material o han organizado el inicio del curso. En definitiva, han hecho sus deberes.

Lamentablemente, en la Región de Murcia se ha convertido en una costumbre que el Gobierno Regional del PP sea el único que no cumple con sus responsabilidades y no hace sus deberes. En los últimos años se han repetido los mismos problemas cada vez que ha comenzado el curso escolar, debido a la mala planificación y a la dejadez de la consejería de Educación.

Sin embargo, el caos que ha provocado López Miras este año supera a todos los anteriores. En este inicio de curso, uno de los problemas más sangrantes está siendo el transporte escolar. Más de 20 días después de que los estudiantes volvieran a las aulas, todavía hay miles de alumnos y alumnas sin servicio de autobús, porque el Gobierno Regional de López Miras no ha sido capaz de adjudicar todas las rutas de transporte. Lo peor es que este problema no es nuevo. Desde hace años, las empresas de transporte están advirtiendo que el servicio está llegando a una situación límite y que no es sostenible.

Pero este no es el único problema que se repite todos los cursos. Un año más muchos docentes y estudiantes se ven obligados a trabajar en barracones como consecuencia de la falta de espacio que sufren los centros educativos y los retrasos en las obras comprometidas. Lo más grave es que parte de estos alumnos y alumnas han comenzado las clases de manera telemática, porque el Gobierno Regional ni siquiera ha instalado los barracones a tiempo.

Por otro lado, parte del alumnado, a estas alturas todavía, no tiene un docente asignado, debido a los retrasos de la consejería de Educación en la adjudicación de vacantes en educación secundaria, algo que es totalmente incomprensible.

Además, los efectos del desinterés del Partido Popular por la educación pública también se sufren en etapas superiores. El próximo martes es la apertura oficial del curso académico en las universidades públicas de la Región. Un año más, López Miras las condena a la incertidumbre económica y a la precariedad, negándoles un Plan de Financiación Plurianual, que es clave para garantizar su funcionamiento y viabilidad. Si queremos ser una Región competitiva que ofrezca calidad de vida y oportunidades, es fundamental garantizar que nuestras universidades cuentan con certidumbre y financiación suficiente, con el fin de ofrecer una educación de calidad y dotarles de capacidad para seguir investigando e innovando. Es una gran irresponsabilidad no hacerlo.

De esta forma, el Partido Popular está lastrando nuestro presente y nuestro futuro. Los problemas que está sufriendo la comunidad educativa en la Región de Murcia tienen como denominador común el desprecio del PP por la educación pública, la falta de previsión del Gobierno Regional y la incapacidad de López Miras para asumir sus responsabilidades. Los docentes, los estudiantes y las familias de la Región están sufriendo las consecuencias. Como decía, hay miles de estudiantes afectados, lo que está provocando graves perjuicios en la vida de muchas familias, incluso hay alumnos que no pueden asistir a sus clases. No podemos consentir este atropello del Gobierno Regional.

No debemos olvidar que el máximo responsable de todo esto es Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Autónoma, que, a pesar de toda esta situación, sigue sin dar explicaciones. Nuestra Región necesita un Gobierno Regional que garantice una educación de calidad a todo el alumnado y, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. La educación es el mejor instrumento para acabar con la desigualdad y brindar un futuro a nuestros hijos e hijas.