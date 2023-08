Que ahora, con la mayor naturalidad del mundo, el Partido Popular de Feijóo, Gamarra, Ayuso o González Pons quiera el favor del Junts per Cat de Puigdemont para gobernar, aunque sea en forma de abstención, deja a ese partido en un lugar bastante indeseable: el de campeones de la hipocresía. El «haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago», que inventara Séneca hace casi dos mil años, alcanza aquí su perfección. Que critiquen con extrema dureza al PSOE de Sánchez por adelantado, porque exista la posibilidad de que haga lo mismo que ahora están haciendo ellos es, como mínimo, muy sorprendente.

Puestos en la situación de que el denostado líder catalán dijera que sí, por fuerza pediría algo gordo a cambio (como el mismo PP sugiere). ¿Se imaginan ustedes que, en un hipotético futuro cercano, Puigdemont y Feijóo se hiciciesen amigos, y fuese el PP el que le concediese la amnistía a cambio de poder gobernar? No se rían, podría ocurrir. Podrían hacerlo y quedarse tan frescos a pesar de haber dicho por activa y por pasiva que eso sería de traidores, infames o felones. En fin, versionando al inefable Groucho Marx, «si mis principios no me permiten gobernar, pues me cambio de principios».