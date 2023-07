No suena mal, eso de dejar gobernar al partido que gana las elecciones, pero es una solución que no proporciona la estabilidad parlamentaria que se necesita para afrontar una legislatura. El problema aquí es que nuestro sistema electoral es parlamentario; no presidencial. Por tanto, de nada vale que el presidente autonómico sea de un partido, si el parlamento autonómico está controlado por la oposición. En seis meses, moción de censura garantizada. Lo curioso es que aquí se ofrecen este tipo de pactos únicamente cuando las encuestas vaticinan una mayoría simple y hacen falta apoyos para gobernar. Feijóo quiere aplicarlo el 23-J, pero no en Extremadura, donde gobernará su partido sin haber ganado las elecciones, o en Murcia en 2019, donde ganó el PSOE. Se trata, por tanto, de dejar gobernar ‘a los míos’. Si ganan ‘los otros’, mejor seguimos aplicando el sistema tradicional.