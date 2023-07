Tengo para mí que, al contrario de lo que aseguran las empresas demoscópicas, son muy pocas las personas que cambian su voto de un partido a otro. No creo que haya un porcentaje significativo de votantes socialistas que se pasen al PP y viceversa. Esos movimientos marginales de voto no tienen la suficiente entidad para dar un vuelco electoral; la abstención, en cambio, sí.

Las victorias aplastantes se dan, fundamentalmente, porque los votantes de un partido se abstienen y los del contrario van a las urnas en masa. Es lo normal, además. Alguien que votara a Sánchez en 2019 probablemente se vaya a la playa el 23-J como señal de rechazo, pero lo que no va a hacer es votar a Feijóo. La decisión trascendental, por tanto, no es a quién votar, sino si vamos a ir a votar o no.