«Hasta ahora he centrado mi vida en mi vocación de servicio a los demás, lo cual me ha hecho aprender y crecer como persona. Comienzo una nueva etapa maravillosa que quiero compartir contigo. Gracias @josemariavicente por cruzarte en mi camino y demostrame que ‘otra dimensión’ es posible». Así es como la actual portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Ana Martínez Vidal, nos presenta a su nueva pareja, en un mensaje de Instagram dirigido a él, pero a través de la red pública. Llama la atención que cobrando más de 4.000 euros en su función parlamentaria en representación de Cs no haya contribuido a la campaña electoral y utilice mientras tanto las redes sociales para sus cuitas personales. Otra modalidad de transfuguismo.