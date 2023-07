Siempre hacia delante

Estoy entre Indiana Jones y Benjamin Button. O, si ustedes prefieren, entre Harrison Ford y Brad Pitt. Cada vez más joven. No hay nada mejor para renacer que enfrentarse a los nazis, tal y como hace nuestro héroe arqueólogo en la quinta entrega, o volver al inicio de los tiempos, como remeda el curioso caso del hombre que va descumpliendo años.

Dando por hecho que en estos tiempos de zozobra lo que nos sobran son malvados o, lo que es lo mismo, supremacistas blancos, ganas me dan de recuperar las pancartas, los carteles, los sprays y los contactos de aquellos tiempos en los que la democracia era incipiente.

Ya sé que Jusapol acaba de perder, afortunadamente, las elecciones sindicales en la policía, pero siempre quedará algún número con el que dé gusto correr al modo del cercano San Fermín. Aquí en Murcia, sin esperar al 7 de julio, un municipal amenazó a una cantante por mostrar sus tetas. Igualico que durante la Transición, cuando lo más revolucionario era mostrar el pechamen como signo de liberación. En mi pueblo el mayor elogio culinario de siempre es expresar que «sabe a teta». Al parecer, algunos no solo han perdido el gusto sino el sentido.

Un sinsentido propio de otras épocas negras como el de prohibir obras teatrales como 'Orlando' de Virginia Woolf. Hitler ya elaboró una lista de libros «peligrosos» antes de llevarlos a la hoguera y es Cultura la cartera preferida de sus homólogos, que han entrado en decenas de ayuntamientos y gobiernos regionales para proceder a la censura cuando no limpieza étnica.

Tendré que recuperar también la chapa de «Nucleares No» para engancharla a mi mochila cuando monte en bicicleta, un nuevo delito fruto de estos tiempos.

No obstante, no es verdad que «contra Franco se vivía mejor». Desde que Atenas alumbrara la democracia, el poder y gobierno del pueblo, no hay otra fórmula mejor para avanzar, también en años, máxime si tenemos tan cerca el abismo que supuso la dictadura. A votar.