Sabina, candidato a presidente

Ya estamos en el año 2024, y PP ni Vox siguen sin asumir que se quedaron a un solo escaño de la mayoría absoluta, y que ningún otro partido de los once que configuran el arco parlamentario no solo no le han cedido un voto, sino que todos apoyaron de nuevo a que Pedro Sánchez, vuelva a presidir el Gobierno de España.

El actual presidente sigue sobreviviendo a cualquier tsunami que le ha tocado vivir, es como los gatos, dicen sus más allegados, al final siempre cae de pie. Pero la extrema derecha vuelve a deslegitimar al actual Gobierno, y por tercera vez en los últimos años vuelve a presentar una nueva moción de censura, y esta vez ha llegado a un acuerdo con el cantautor Joaquín Sabina, que en los últimos años ha variado, o desvariado, según se mire, su pensamiento político. Ya en el documental que Fernando León de Aranoa hizo sobre el cantautor ubetense y que pudimos ver en las pantallas de cine y televisión en el pasado 2022, el propio Sabina declaraba que: «Ahora ya no soy tanto de izquierdas porque tengo ojos y oídos para ver las cosas que están pasando» Así que después de Ramón Tamames, que con casi noventa años se dejó convencer por Santiago Abascal para aquella ‘perfomance’ que tuvo lugar en marzo de 2023, ahora subirá al estrado del Congreso de los Diputados a exponer su programa de gobierno Joaquín Sabina, el mismo que prefería ser el pirata cojo, con pata de palo y parche en el ojo, el mismo que ha cambiado la bandera con un par de tibias y una calavera, por la roja y gualda. ¡Cuánto daño está haciendo las residencias de personas mayores privadas a este país! El che, una horchata de chufa. Mientras escribo este artículo llega a mis manos una encuesta realizada en la universidad de Barcelona a estudiantes de primero de carrera. Más del 80% cree que el Che es una marca de horchata de chufa, y el 75% a la pregunta ¿Qué es el PCE? contesta que un ordenador personal. Pero lo peor aún estaba por llegar. Prácticamente ninguno supo ubicar las Comunidades autónomas en su lugar geográfico en un mapa mudo, y creen que las Canarias están cerca del sur de España. Así que cuando a mi hija que anda por el instituto le pregunto por el Che, Serrat o Ismael Serrano o, peor aún, por Bach o Mozart, me contesta mirándome como si le estuviera hablando en otro idioma: Ni idea. Cuando le digo quienes son, me dice: ¿Tú sabes quienes son Kadec, Duki, Anuel, Bad Bunny? ¿Y Quevedo? Claro que sí, le contesto, y me tranquiliza que en el instituto le hagan leer a este poeta del siglo de oro español. «A ver, cántame alguna canción de Quevedo». Educación, Educación, tenemos un problema.