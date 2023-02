Érase una vez un país, una localidad o un barrio, da igual el tamaño territorial o el peso de población, en el que diez guerreros se encargaban de vigilar y tener a raya a veinte bandidos roedores. Además, estos diez, repito, diez guerreros de la autoridad, conseguían con su esfuerzo sobrepasado que otros treinta malhechores se pensaran lo de poner en práctica sus dones de robar, asustar y hacer que las gentes de bien vivieran envueltas en miedos. Todo iba cosido con hilo fino, casi controlado, hasta que un día a un rey bobo se le ocurrió reducir a cinco los guerreros que protegía y los vándalos se multiplicaron. Nadie andaba seguro por las calles y no había puertas que protegieran los bienes del interior de las viviendas. ¿Les parece un cuento? Si saben que no lo es, es por la cruel razón de haber sufrido algún susto; si saben que no es un cuento es porque han llegado a casa y han comprobado que la puerta está forzada, y lo que es peor, no es un cuento, cuando al abrir, todo está patas arriba, incluso la intimidad del hogar. Este es nuestro país, nuestro barrio o nuestra calle. Nos ganan.