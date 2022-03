Me pilla de viaje, y he de ver el partido del Real Murcia SAD por internet. Cumple eficazmente su cometido el RMSAD de aburrir a las ovejas, con mordiente cero, y doy en googlear por esos mundos de Dios, o así, dejando el sonido abierto por si acaso…. Y me tropiezo con una foto aérea del Mar Menor, en tiempos inmediatamente posteriores a una Dana. A ésta o cualquier anterior Dana. Tampoco me importa si han inventado ya la foto del futuro, y es una Dana de 2029, por ejemplo: sería lo mismo. Hasta cinco torrentes de limo y arenas, arrastradas por la fenomenal lluvia, se adentran en las aguas marmenorenses hasta casi la Perdiguera. Si no hubiera especie humana sobre el planeta, el aterramiento, con ese mecanismo de actuación, incesante y milenario, sería irreversible. Si, por otra parte, hubiera un río Segura sin pantanos, La Manga crecería y crecería hasta hacer una nueva terraza desde Los Alcázares hasta El Estacio. Se acabó entonces el Mar Menor. Tres Campos, el de Murcia hasta Lobosillo; el de Cartagena hasta Los Alcázares y el del ExMar Menor, hasta Estacio, y continuando…

La cosa no es de matar al Mar Menor (llamarlo laguna es un error de lenguaje desgraciadamente aceptado). Tiene solución: mantener abiertas las golas para contrarrestar aterramiento, y empezar a construir una pequeña murallita china, algo subterránea desde La Curva de lo Pagan hasta el Mar de Cristal. Esta murallita impediría, además, la aportación de sobrantes agrícolas al Mar Menor. Hay un tercer elemento en esta dinámica que digo: la evaporación, que se compensaría, también, con la aportación de las golas. Las golas dan vida al Mar Menor. Cerrarlas es contribuir a matarlo. Por las golas no entra tan sólo agua del Mar Mayor, también sale. Continuamente, entra y sale, por abajo y por arriba, agua de una parte a otra y viceversa, Es un sistema de oxigenación del antiguo Sinus romano. El topónimo Cabo de Palos no se debe al ancho golfo, acaso bahía, que vieron los de Escipión. Se debe a que la parte sur extrema del Mar Menor, ya colmatada y convertida hoy en tierra firme era,entonces, agua somera, palustre, ni salinas siquiera. Como tenían que atravesarla para llegar al Cabo, con ese nombre denominaron al accidente geográfico mencionado. La Torre del Negro, sin duda construida más cerca de la orilla, hoy es puro interior. O sea, esto se colmata. Abrir las golas, parte importante de la solución. Lo de la contaminación de las depuradoras se arregla con un par de pantanitos recolectores, y entubación con bombeo a las formidables máquinas desalobradoras/ desaladoras de la raya con Alicante. Ya está.