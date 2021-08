Sábado #21ago | LA VUELTA

La serpiente multicolor vuelve cada año a la carretera para los amantes del ciclismo profesional. Paradojas del destino, La Vuelta ha llegado este sábado al Mar Menor para poner en el escaparate nacional el ecocidio de esta singular laguna por la intervención humana. Con la ausencia de Alejandro Valverde por la caída que sufrió en la jornada anterior y la limpieza a golpe de brigada del asfalto por parte de la empresa de limpieza del ayuntamiento de Cartagena, a la que, ¡oh, qué casualidad! nadie avisó para no dejar rastro de los mensajes de #SOSMarMenor.

Qué curioso lo de que Pablo Casado cortase la cinta del inicio de etapa en Santa Pola. Sin acritud, pero ¿se imaginan lo que hubiera dicho cierta prensa y líderes de opinión si el protagonista hubiese sido otro? No nos enfademos.

Domingo #22ago | AUSENCIAS

Pablo, mi hermano, hubiera cumplido hoy 54 años. Pero lo ha hecho sin estar presente con nosotros. Está en el recuerdo, en todo lo vivido, en la pasión que derrochó durante los 26 años que estuvo entre nosotros.

Es lo que tiene agosto, el mes de los Leo, un tiempo de vacaciones que parece que todo lo engulle y, sin embargo, el calor sofocante es incapaz de borrar las imágenes de un tiempo repleto de alegría y desenfado. Con la experiencia de la muerte que, en realidad, forma parte de la vida.

Lunes #23ago | REGADÍOS

Este diario parece un monográfico del Mar Menor, pero es que resulta que la laguna ya no aguanta. Y la comunidad científica alcanza, cada vez más, un consenso sobre el origen del problema y las posibles soluciones. El informe del Colegio de Biólogos se suma.

Por duras que parezcan, pasan por una reducción de la agricultura intensiva, esa que esquilma el agua y produce a lo bestia gracias también a los fertilizantes. Y en esto no valen eslóganes como que la agricultura no es el problema, sino la solución a los males del Mar Menor. Aunque bien pensado sí la sería, pero en otro sentido al que propone el poder de la agroindustria.

Pero tras la inspección ocular realizada por el trío de figuras populares (Casado, Teo y Fer MarMenorMan) me quedo pero que mucho más tranquilo.

Martes #24ago | BILLETE CLIMÁTICO

Sobre actuaciones para un planeta más habitable, la que ha decidido acometer Austria: ha creado un billete climático que permitirá usar todos los medios de transporte público del país (autobuses, tranvías, metros, trenes, trolebuses...) por 949 euros al año, mientras que por tan solo 110 euros más podrán viajar hasta cuatro niños junto al portador del billete. Así se lucha contra el cambio climático, modificando hábitos de movilidad, ya que la medida pretende hacer más atractivo el transporte público frente al coche. Nos anuncian que el nuevo Klimaticket comenzará a funcionar a finales de octubre en seis Estados austriacos, y ya veremos qué pasa en los otros tres —incluido Viena— ya que no se han sumado todavía.

Miércoles #25ago | DESIGUALDAD VACUNAL

La pandemia ha hecho aflorar las desigualdades. Ya no solo en los países ricos, donde las diferencias en el acceso a recursos sociales, educativos o sanitarios son evidentes. Aquí ya estamos hablando de la tercera dosis, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cambio, pide a los países ricos una moratoria que retrase el tercer pinchazo.

Su director general ha suplicado este miércoles que «la evidencia sobre los beneficios de las dosis de refuerzo no es concluyentes. Nos enfrentamos, además, a un problema moral cuando hay una gran parte de la población mundial sin vacunar. Los países ricos pueden no usar estas dosis para que otros puedan disponer de ellas. Estamos todos en el mismo barco y tratar solo a una parte de las personas no ayudará a salir de la pandemia».

Jueves #26ago | MENOS PROFES

En realidad, parece que no estamos todos en la misma nave. La consejería de Educación de la Región de Murcia va a exigir el uso obligatorio de la mascarilla para escolares y docentes, amén del cumplimiento de unas normas contra la Covid-19, mientras que su titular no se vacuna a la espera de lo que pase en todo el mundo mundial. Además, el curso escolar arrancará con unos 2.000 docentes menos que el último. Y ello porque la ‘plantilla ordinaria’ desciende en 493, según datos de la Consejería publicados en la Programación General de la Enseñanza 2021-22, a la que se suma la pérdida de 1.500 docentes contratados frente a la pandemia en los últimos doce meses.

Viernes #27ago | SEPULCROS BLANQUEADOS

¡Ay de quien se escandaliza con un cartel de Feria y no lo hace con la muerte de más de 500 inmigrantes que el mar se ha tragado en lo que va de año! Sepulcros blanqueados son quienes rechazan a los menores arrojados de los países empobrecidos al Primer Mundo y tienen una mente tan obtusa que tratan de buscar un conflicto donde no lo hay. Quienes dan la cara, porque va de suyo el conflicto y la polémica, y quienes van a remolque. Su presunto fervor mariano se queda en eso, en coronas, mantos y aureolas, mientras que no tienen entrañas de misericordia para conmoverse ante las injusticias. Las bienaventuranzas les parecen un argumentario izquierdista y se arrogan la fe y los sentimientos religiosos para lo que les conviene. A mí no me han escandalizado las fotografías de los carteles de la Feria de Murcia. Es más. Me han encantado. Yo veo tres personajes brillantes que invitan a vivir la fiesta. Bendita alegría.