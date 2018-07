Los mataos de Fer

Cayó la breva. Hombre ya estaba bien. Por fin la sociedad civil murciana vamos a poder protestar por algo para no ser menos: mañana, 18-J, nuestro Gobierno regional ha habilitado para ello un Acto. No ha sido fácil ponerle así. Acto, digo. Se propuso concentración, pero sonaba como a sedicioso. Movilización, como a que había que moverse. Mitin, como a que intentábamos politizar. Manifestación amos no me joas, con la que está cayendo y nosotros en traje y corbata. Ponle como te dé la gana, pero el aire acondicionao lo primero. Una cosa que esté bien. ¿Acto? Enga. ¿Por el AVE en superficie? Dale nomás.

En este Acto habrá intervenciones, claro. El presi fijo. Ballesta, también. Pablo Casado, ya que está en Murcia de paso (y de campaña), puede. El director de transportes disfrazado de chica de la lejía volviendo del futuro para anunciarnos que el AVE era inminente, pero que ahora se está poniendo transparente como Marty McFly, al final de Regreso al futuro. Va a ser toda una rave. Vendrá alguien de la CEOE (subid el aire), y para acabar, vino español. La sociedad civil murciana aplaudiremos a rabiar. Porque vamos a ver una cosa. España nos roba. Quien dice España dice los rojos y mataos. No les gusta nuestro AVE, de ahí esa obsesión por soterrarlo, con lo bonico que es y lo poco que molesta. No les gusta ná. La sociedad civil murciana vamos a aprovechar que hemos venío y vamos a protestar por el pack completo. Porque aquí hay otro tema. Chst. El transvase del Ebro. Robao también. Árbitro penalty. Ha sido irse Rajoy y secarse de golpe ese aluvión (ahí va qué chorrazo) que venía de Tarragona. Qué poca vergüenza. Y mira el aeropuerto de Corvera qué pena da, sin vuelos ningunos, desde hace mes y medio. Esto es un atraco con otro. El Mar Menor en estado comatoso. La financiación autonómica, otra vez en los vergonzosos percentiles que manejábamos en 2011. La AP7 sin tráfico. Un rosario de imputaciones entre todos esos honrados políticos que construyeron con Florentino y mucho sudor la desaladora de Escombreras ( Antonio Cerdá askatu!). Corren rumores hasta de que el futuro del Parque Paramount podría estar en entredicho. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que nos pongan a los murcianos un impuesto al sol?

¿Y sabéis cuál es el robo más flagrante, la chirla mayor? La de la mandanga. Y es que ya no circula esa sustancia que usaba el PP para relajarse después de cenar. La que nos hacía creer que lo estábamos petando, la que nos ponía a darlo todo en todos los festivales del Gobierno regional a la sociedad civil murciana y hasta a nuestros primos del pueblo. ¿Y lo bien que nos lo hemos pasado desde 2011? Que nos quiten lo bailao. Tampoco es que me acuerde de mucho, pero espero que mañana repartan, con el vino español. Ay omá, mejor que repartan. Porque la bajona puede ser de las gordas. Mira, hacedlo como queráis. Pero que no me dé a mí por pensar, con esa angustiosa lucidez de la resaca química, que la verdadera sociedad civil murciana se va esta noche de fiesta (a partir de las 21:00 en el paso a nivel de Torre de Romo, verbena popular y fuegos artificiales) y que somos nosotros, los carguitos del entorno del PP convocados a golpe de silbato para el acto de mañana por el AVE en superficie, los nuevos mataos.