Como en cualquier sociedad, en España los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y la difusión de valores axiomáticos para la sociedad.

Los programas de televisión que se emiten en horario de máxima audiencia como 'Pasapalabra' cuentan con el respaldo de millones de espectadores y tienen mucha responsabilidad a la hora de abordar temas delicados y crear conciencia social en casos como la investigación para combatir cáncer o la lucha contra la violencia de género.

Interrumpen 'Pasapalabra' por un caso de acoso

Esta última semana el programa se ha visto obligado a detener su habitual dinámica para poner encima de la mesa otra de las graves preocupaciones que aquejan a nuestra sociedad.

El pasado viernes 3 de mayo, durante la emisión en su horario habitual, el programa se detuvo para llamar a atención sobre un problema que afecta a millones de niños y adolescentes en el mundo.

En lugar de continuar con la competición habitual, Roberto Leal paró la trayectoria habitual para vestirse de un tono reflexivo y tratar el tema del acoso escolar coincidiendo con la semana destinada a la lucha contra esta lacra social.

La famosa actriz Cristina Castaño compartió su experiencia personal de acoso escolar durante el programa, aprovechando para sensibilizar a la audiencia. La artista explicó que ella misma había sufrido episodios de bullying en el colegio por su aspecto físico, en concreto por su cabello pelirrojo y por "ser pelirroja": "Pues sí, cuando era pequeña. Mucha burla por ser diferente, por ser pelirroja. Entonces, sí, estoy muy contenta con la fundación porque me parece muy bonita la labor que está haciendo".

Con su valiente testimonio, Cristiana no solo retrató la realidad del acoso escolar, sino que también reflejó la necesidad de apoyo y solidaridad entre compañeros y familiares: "Me salvó mi hermano Nacho. Me vio llorando y vino a mi rescate. Se plantó con sus amigos en el instituto" y les dijo "Mira, como te sigas metiendo con mi hermana, le vas a comprar la palmera de chocolate todos los días en el recreo [...] Y desde ese día, pues dejaron de meterse conmigo".

La actriz reconoció que tuvo "mucha suerte porque, efectivamente, mi hermano vino en mi defensa. Pero si no hubiese tenido alguien que me defendiese en ese momento, pues la cosa hubiera ido a más y, seguramente, hubiera tenido muchas secuelas que hoy no tengo, gracias a Dios".

A partir de este testimonio Castaño ha llamado a "transmitir a los niños que están sufriendo bullying que pidan ayuda a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos mayores si tienen, a los profesores... Y que los adultos sean responsables y que los escuchen. Porque eso es importante".