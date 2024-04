'Supervivientes 2024', la gran apuesta de Mediaset para remontar las cifras esta temporada, no deja de ofrecer giros sorprendentes: en esta ocasión, la veterana vedette Barbara Rey ha sido protagonista de un momento épico que nadie se esperaba tras lo ocurrido con su hijo Ángel Cristo, que actualmetne compite en la última edición de este reality show de supervivencia.

Hace tan solo unos meses que Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convirtieran en protagonistas de todas las portadas de las revistas del corazón por una entrevista que el hijo de la artista concedió al programa 'De viernes' donde hablaba de su adolescencia en la familia.

En aquel episodio, Ángel Cristo arremetió contra su madre como nunca antes había sucedido: "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes. Daba igual. Yo he visto ami madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino. Puede ser 100 euros a 30.000 euros en una noche".

Las duras palabras de Ángel Cristo contra su madre hicieron mella en su relación con ella y con su hermana Sofía Cristo, y dejaron muy tocada a la vedette, de quien se dijo que podía encontrarse atravesando un cuadro depresivo.

Mensaje de Barbara Rey a su hijo en 'Supervivientes'

Desde aquel momento de tensión no se habían tenido noticias sobre la relación entre ambos hasta que, en el último episodio de 'Supervivientes' Barbara Rey sorprendió a la audiencia enviando porp rimera vez un mensaje a través de la periodista Alexia Rivas.

Ángel Cristo, que se encuentra participando en el reality televisivo donde un grupo de famosos participantes sobreviven en una isla desierta y deben enfrentarse a desafíos y pruebas de supervivencia, también atraviesa un momento difícil al tener que enfrentarse a a las inclemencias de 'Supervivientes'.

Las primeras palabras que Bárbara Rey ha dedicado en público a su hijo Ángel Cristo después de la polémica entrevista en 'De viernes' han sacudido a la audiencia, y es que al contrario de lo que se podía esperar, la vedette le ha deseado a su hijo que salga victorioso en la competición: "Me alegra muchísimo como esta evolucionando mi hijo. Lo que haya dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso. Todo lo que deseo es lo mejor del mundo, moriré queriéndole. A él hay que juzgarle por cómo lo hacen los supervivientes y desde mi punto de vista cada día está mejor, me encantaría que ganara. Sé que es difícil, pero todo es posible".

Este gesto público de apoyo de Bárbara Rey hacia su hijo Ángel Cristo ha dejado a muchos espectadores conmovidos y ha generado un debate sobre la importancia de la familia y el perdón en medio de circunstancias difíciles. A pesar de los desafíos personales que enfrentan, esta muestra de amor y apoyo ha demostrado que, incluso en los momentos más complicados, el lazo familiar sigue siendo inquebrantable.