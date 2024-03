El pasado 20 de febrero, Lara Álvarez sorprendía al anunciar su salida de Mediaset. A través de un breve comunicado en redes sociales, la presentadora compartió su intención de emprender "un nuevo camino profesional" tras casi diez años en el grupo de Fuencarral, donde estuvo al frente de 'Supervivientes' durante ocho ediciones consecutivas.

Un mes después, la asturiana ha desvelado que tiene varios proyectos sobre la mesa. "Tengo opciones acordes con mis valores. Ahora mismo estoy en un momento muy importante de tomar decisiones, de tomar las riendas e intentar elegir lo mejor posible para seguir la línea que más va con mi persona", ha afirmado ante los medios en un evento.

En sus declaraciones, recogidas por Informalia, Álvarez admite que "es difícil elegir con tan buenas opciones sobre la mesa". "Son apuestas que me sacan de la zona de confort y puedo elegir varias", asegura la presentadora, que apunta a que su regreso a los platós podría ser inminente: "No tardaréis mucho en verme en televisión. Hay varias cosas que me ilusionan y con las que me identifico".

También ha hablado sobre su mediática salida de Mediaset. "Claro que sentí vértigo, pero creí que era el momento de apostar por otro camino. Llevaba ya muchos años con una oportunidad de crecimiento personal y disfruté en todos los programas que hice", asegura Lara, que comparte el aprendizaje que se lleva de esta etapa: "Las grandes audiencias no significan directamente una satisfacción profesional y las bajas no tienen por qué ser una sensación de fracaso".

Precisamente, tras abandonar el grupo de Telecinco y Cuatro, se apuntó a que su próximo gran proyecto podría ser 'Pekín Express', que contará con una nueva edición en HBO Max. Una información que resultó ser falsa, como avanzó Yotele. Ese papel ha recaído finalmente en Miguel Ángel Muñoz, que recogerá el testigo de Cristina Pedroche al frente del formato.