Si Yurena es parte de la cultura pop de este país -y quedará constancia de ello en Netflix de la mano de Nacho Vigalondo y Los Javis-, la murciana más famosa de La Isla de las Tentaciones también dejó rastro en la televisión, concretamente en Telecinco, aunque la inmensidad del reality no sea comparable al legendario Crónicas marcianas (quizás, con el tiempo). Por ello, Mediaset ha decidido rescatarla y llevarla de nuevo al prime time de uno de los días más cotizados (a nivel publicitario por las cifras de audiencia) de la semana. Se trata de Mayka Rivera.

La joven de Murcia dejó el anonimato gracias a su paso por la segunda edición de LIDLT. No solo por participar, sino por convertirse junto a su entonces novio, el DJ Pablo Moya, en una de las parejas que más contenido ofreció al programa. No era fácil, después de un debut como el de Fanny y Christofer en la primera entrega, y el grito que llegó a colarse en la gala de los premios Goya (justo en el momento en el que una murciana, Marta Nieto, aparecía en pantalla): "¡¡¡Estefaniaaaaaa!!!".

Llevaban tres años juntos cuando aterrizaron en el reality para "poner a prueba su amor". La prueba era de fuego y el símbolo que los unió acabó calcinado en la hoguera. Espeluznate escena la que protagonizaron frente a Sandra Barneda y ante los ojos de cerca de 2,8 millones de espectadores. Se convirtió en el momento má viral de toda la edición.

Un inocente paga los platos rotos

Pablo, traicionado por una Mayka que había caído en la tentación con Óscar, rompió fulminantemente su noviazgo. Una vez más en la vida, un inocente pagó los platos rotos. Como prueba de ello, y previo aviso a Mayka que solo supo contestar "no hagas eso", lanzó a la hoguera el peluche que ella le regaló cuando se conocieron y que se había llevado a la villa para tenerla presente en todo momento. Rosito -más cultura popular- acabó carbonizado y todo Twitter lloró la pérdida con memes.

Una vez superado el duelo (en 2020), Mayka, de 32 años, vuelve a dar guerra en Telecinco. La murciana ha fichado por GH DÚO, que arrancó el jueves. Participa en el programa que produce Zeppelin con otra pareja de 'las tentaciones', y conforman así el único trío de concursantes de esta edición que presenta Marta Flich.

Mayka ha llegado a la casa para solucionar sus conflictos con su examiga Lucía. Ambas concursan con el exnovio de esta, Manuel (otra de las parejas que dio juego en LIDLT y que acabó muy mal).

"No voy chupando el cuello a nadie"

Mayka y Lucía se llevaban bien y ahora no se hablan. "Ella estaba en una discoteca con una persona que me toca el corazón aunque no estábamos juntos, otra persona me informó que ella estaba muy encima, que le estaba chupando el cuello. Yo no estaba con él, pero me llevaba bien con ella, no me gustó su actitud y ahí corté la relación", explicaba Lucía sobre lo que pasó entre ellas. Mayka lo negó: "Yo no voy chupando el cuello a nadie". La murciana ha entrado diciendo que está dispuesta a "dejar fluir y dejarse llevar por lo que surja".

"¡Ya tenemos pareja del 'GH Dúo'!" 😱 En la casa ya están shippeando a Mayka y a Luca



🔁 ¿Perdona? Ojalá

❤️ Relax, que esto acaba de empezar #GHDúo12E #GHDUOEstreno



🔴 https://t.co/gHrmb7qqWV pic.twitter.com/wxtddym704 — Gran Hermano (@ghoficial) 12 de enero de 2024

No se sabe cómo se desarrollarán esta vez los acontecimientos, pero sí hay algo seguro: pese al frío que hace en Guadalix de la Sierra, no hay ni rastro de hoguera ni de chimenea en pantalla. Esta vez nadie sufrirá como si hubiese sido condenado por la Inquisición.