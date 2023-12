No es la primera vez que Arturo Pérez-Reverte es motivo de polémica en redes sociales y, casi con toda seguridad, tampoco será la última, porque el escritor de Cartagena suele ser claro en sus opiniones, sin medias tintas y sin seguir la corriente de lo políticamente correcto. Este viernes, al novelista se le ha agotado la paciencia tras verse envuelto de nuevo en la discordia por unas declaraciones que hizo el miércoles en El Hormiguero (Antena 3), con Pablo Motos.

El autor de El problema final se pronunció sobre el modelo de Estado que tenemos en España, y detalló que es "republicano, pero español". Sus palabras han sido malinterpretadas (por parte de algunos, parece, intencionadamente) y ha sido ese mensaje, ya corrompido, el que se ha extendido como la pólvora.

De hecho, incluso Pablo Echenique, al que Pérez-Reverte ha citado directamente, se ha manifestado en esta línea: "Pérez Reverte le ha dicho a Pablo Motos que él es, al mismo tiempo, monárquico y republicano, ha elogiado simultáneamente a Julio Anguita y a Manuel Fraga y ha afirmado que tanto Israel como Palestina tienen claroscuros".

Es delicioso y consolador que, incluso sin pretenderlo, las ratas sectarias te den la razón. https://t.co/Bh911aZxzi — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de diciembre de 2023

Tal es el aluvión de mensajes, en negativo, que está recibiendo el académico de la RAE, que ha pedido a los usuarios que se "compadecan de este septuagenario", porque lleva "dos días dándole como un loco a la tecla de bloquear" y ya tiene "tendiditis en el dedo". Con esas palabras se ha dirigido, concretamente, a "los sectarios, fanáticos de ambos extremos y simples de piñón fijo".

Palabras descontextualizadas

¿Por qué? Porque es fácil viralizar estas declaraciones con la intención que se les ha dado si se descontextualizan. Sin embargo, quien haya visto la entrevista completa sabrá que no fue el mensaje que le han 'endosado' el que expresó Pérez-Reverte. Él mismo ha compartido el vídeo de un buen trozo del programa en el que anula por completo las críticas, porque desvelan qué quiso decir realmente, lejos de las palabras desvirtualizadas de las que se está hablando.

El escritor, efectivamente, dice ser republicano, pero en estos momentos es "monárquico en defensa propia". Es decir, no confiaría a nadie de "nuestra infame clase política, tanto de la derecha como de la izquierda" actual la presidencia de una república. Si se para a pensar, no se le ocurre ningún nombre que no le genere desconfianza. Ahí fue cuando habló en positivo de Julio Anguita, por su honradez, o de Tierno Galván.

Todos ellos son "oportunistas sin escrúpulos, analfabetos en buena parte" y para "hacer un fanático hace falta cinco minutos de redes sociales", mientras que para "hacer" un buen ciudadano se "necesitan años de educación". En resumente: no dejaría "su pensión" en manos de ningún político de ahora.

Además, manifestó que Felipe VI no le desagrada porque "es más de Grecia que Borbón", porque es un rey preparado y porque es "muy buena persona y cualquiera que haya hablado con él cinco minutos no lo negará". Por estas mismas razones, también entiende que la princesa de Asturias es una heredera digna de la sucesión, porque Leonor "se parece más al padre que el abuelo", es también "más de Grecia" y está muy preparada. Además, resaltó de su padre que "ama España y es un patriótico de verdad" por su sentido de la responsabilidad con su país: "Hace lo que puede".

Por eso, para él en estos momentos la Corona es una institución "que no está invadida por esa gentuza" que "nos quiere amargar la vida".

Venga, otra vez. Permítanme. Con mis palabras, no las de otros. Desconfíen siempre de los intermediarios https://t.co/63isAZ4b0Z — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 1 de diciembre de 2023

