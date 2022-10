El cartagenero Arturo Pérez-Reverte ha ido a divertirse a El Hormiguero este martes, aunque en lugar de generar risas ha levantado polémica. El escritor apareció en el programa de Pablo Motos en Antena 3 para presentar su nueva obra, Revolución, y se lo tomó al pie de la letra en el momento en el que ambos comenzaron a hablar sobre la educación en España. Aunque, para ser justos, fue Pérez-Reverte el que acaparó prácticamente todos los minutos del discurso, sin que el presentador pudiera casi intervenir.

El autor de El capitán Alatriste ya se ha mostrado crítico en varias ocasiones con el sistema educativo en sus redes sociales, y aprovechó de nuevo el espacio en prime time para subrayar lo que opina: "Tú no puedes tratar igual al niño brillante que al que no tiene el talento suficiente. Un chiquillo, una niña, un niño, tienen que poder ser ellos. Con sus errores, con sus aciertos".

Méritos académicos

Asimismo, añadió también su postura respecto a los 'méritos' académicos a valorar, y le restó importancia al 'drama' de repetir curso, algo que a él mismo le ocurrió cuando era estudiante. "Si uno es mal estudiante, pues que suspenda. Yo repetí tres cursos en bachillerato, y una vez con todo suspenso y otra me echaron del colegio, y no fue ninguna tragedia. Me busqué la vida, encontré mi camino y me normalicé. Pero, todos no somos iguales. Hay niños inteligentes y niños que no lo son; niños trabajadores y niños que no lo son".

Respecto a su opinión sobre "no tratar igual al niño brillante que al que no tiene talento suficiente", matizó que el primero "el día de mañana puede ser quien esté tirando de la locomotora y del carro de la vida, quien haga mejor el mundo para los otros" frente "al que se niega a estudiar o al que no tiene talento suficiente".

Con ello, dijo, no pretendía decir que no todos deban tener las mismas oportunidades: "Una vez dentro del sistema, al brillante prémialo, apóyalo, ayúdalo, empújalo, estimúlalo. Y al que no es brillante ayúdalo, pero no intentes rebajar al brillante a la altura del mediocre, porque entonces te los estás cargando a todos".