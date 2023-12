Hay que tener arrojo para competir con Cristina Pedroche en el momento del año en el que más gente está conectada a la televisión (y a la vez). Es algo que solo hace Ibai Llanos, desde que consiguió que el mítico Ramón García presentara las Campanadas de Fin de Año con él en su canal de Twitch, en el que les siguió una gran cantidad de gente. Sin embargo, el presentador volverá a ponerse la capa la última noche de 2023 para arrancar el 2024 con la audiencia de TVE, de manera que el streamer ha tenido que buscar un fichaje con tirón, porque Pedroche y Ramón acaparan mucho público fidelizado.

Así, Ibai ha dado 'el campanazo' al anunciar que dará la bienvenido al Año Nuevo con un murciano que todo el mundo entiende, a priori, como su rival. Se trata de otro de los grandes creadores de contenidos del país: TheGrefg.

David Cánovas ya sabe lo que es hacer televisión, y no solo porque se coloque ante la cámara en la pantalla de sus casi 12 millones de seguidores en Twitch, sino también porque debutó este 2023 como presentador. No lo hizo con un programa menor: se estrenó con Un, Dos, Tres... responda otra vez, el espacio que marcó una era en TVE, cuando no existía la alternativa de las cadenas privadas. El espacio creado en 1972 por Chicho Ibáñez Serrador, que tuvo una vida de más de 30 años, registró audiencias de más de 28 millones de espectadores y fue el primer formato español en exportarse al extranjero.

Los dos exitosos streamers se tomarán las doce uvas esta Nochevieja en Port Aventura. Desde el parque temático competirán con reconocidos rostros que, en su mayoría desde la madrileña Puerta del Sol y en pareja, darán los cuartos y las doce Campanadas en la pequeña pantalla.

Qué presentadores dan las Campanadas 2024

TVE

Ramón García y Ana Mena darán las Campanadas para todos los canales del ente público. El momento contará con la presencia de la futbolista Jenni Hermoso como invitada especial y, una hora después (para la Península) serán Roberto Herrera y Nia Correia quienes acompañen a los canarios con las uvas.

¡LA ÚLTIMA DÉCADA!⏳



Ramón García, Ana Mena junto con la invitación especial de Jenni Hermoso darán las Campanadas 2023-24 desde RTVE.



🥂 #DécadaTP27Dic pic.twitter.com/JrJcPOwa2H — Terrado Directo (@TDirectoTP) 27 de diciembre de 2023

Antena 3

La principal cadena de Atresmedia sigue apostando por la pareja que tan buenos resultados le da, hasta el punto de arrebatarle el liderazgo a TVE: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El pasado año reunieron a 5.235.000 espectadores, un 33.5% de cuota de pantalla.

Cuatro y Telecinco

Mediaset ha elegido para despedir el año a Jesús Calleja y la presentadora Marta Flich (Todo es mentira, Gran Hermano), que da el relevo a su compañero en Cuatro, Risto Mejide. El publicista dio las Campanadas el pasado año con Mariló Montero. Esta vez, el punto escogido para el evento ha sido el Ayuntamiento de Sevilla.

laSexta

Otro clásico: repiten Cristina Pardo y Dani Mateo, pareja con la que el canal marca la diferencia con el resto de cadenas.