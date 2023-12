Pablo Motos y 'El Hormiguero' son los reyes indiscutibles del 'prime time' de lunes a viernes pero, ahora, una china podría haberse metido en el zapato de Antena 3: tras meses de liderazgo, el programa de las hormigas está amenazado por la nueva apuesta de Televisión Española, que aprovechando la debilidad de Telecinco intenta consolidar su audiencia en el segundo puesto del ranking.

Aunque el presentador valenciano es uno de los comunicadores con más éxito de la oferta televisiva en España, su trabajo no está exento de críticas: además de las denuncias por comportamientos machistas hacia varias mujeres entrevistadas en su programa, recientemente ha estallado otra polémica que podría comprometer la posición de Pablo Motos.

A raíz de la entrevista al expolítico Alfonso Guerra, varios perfiles han denunciado una práctica habitual en el equipo de Pablo Motos: cada vez que se publica una viñeta, chiste o contenido que no agrada al presentador el autor recibe una llamada con presiones y amenazas que contrastan con el discurso que sostiene junto a varios de sus invitados sobre la libertad de expresión.

El planteamiento de Pablo Motos y los entrevistados que secundan este punto de vista es que cada vez hay menos 'libertad de expresión': un argumento curioso cuando se plantea frente al altavoz de un programa con una audiencia media de más de 2.000.000 espectadores. Los críticos con el presentador señalan que, mientras que su programa da pábulo al engaño de la falta de libertad de expresión, el propio Pablo Motos sí que intenta censurar a toda aquella persona que hace críticas o bromas de él.

Brutal Facu Díaz denunciando las llamadas que hace Pablo Motos y el Hormiguero cuando hacen chistes sobre ellos en otros programas o revistas 👇 pic.twitter.com/fnFqntSaSn — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) 25 de noviembre de 2023

El programa de Televisión Española que podría 'despedir' a Pablo Motos

Mientras la opinión pública discute sobre el tema de la censura, la libertad de expresión y Pablo Motos en 'El Hormiguero', el resto de cadenas siguen trabajando por romper el liderazgo inexpugnable de Antena 3: tras el fracaso de 'Cuentos Chinos' y Jorge Javier Vázquez en Telecinco, ahora ha llegado la apuesta de Televisión Española.

Para combatir las buenas cifras de 'El Hormiguero', RTVE ha apostado por unir a dos iconos generacionales en un solo programa: de un lado, Mercedes Milá que vuelve a la televisión pública 33 años después de su último trabajo y la exitosa comunicadora Inés Hernand. Ambas conducen 'No sé de qué me hablas', un programa de entrevistas que se estrenó el pasado jueves 30 de noviembre y que se emite a las 21:50.

La gran apuesta de 'No sé de qué me hablas', según explican desde el equipo de la cadena pública, es la de recuperar a la histórica periodista: "estamos muy contentos porque Mercedes vuelve a casa" ha valorado Maribel Sánchez Maroto, directora de Magazines.

Según David Mocasi, director del espacio, “nos dimos cuenta del poder de las entrevistas de Mercedes del Archivo de RTVE. Ella insistía en que quería contar a los jóvenes cómo era la España de antes y quería también escucharlos. Por eso tenemos a Inés Hernand. La gran sorpresa es que el programa es imprevisible por mucho que queramos poner orden”.

No sabemos cómo ha pasado, pero quizá acabamos con @MistralS en Fabrik :/

·#NoSéDeQuéMeHablas pic.twitter.com/B3aF4FU4dc — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) 30 de noviembre de 2023

Por su parte, Mercedes Milá ha explicado que "estoy muy feliz de volver, ilusionada. Muy contenta con Inés y feliz de compartir con ella porque somos como un cubo de Rubik que va todo unido. Es posible unir esas dos generaciones en el programa. Pero a los jóvenes hay que pedirles que hablen. Si eso lo unes con los invitados que tenemos en el centro, tratando de ponernos de acuerdo en cómo han cambiado las cosas, el resultado será bueno".

Ines Hernand, secundando la valoración de su compañera, ha valorado que “es una persona generosa, humilde, inteligente y quiere interlocutores que estén a la altura. Ella no quiere sumisos. Es guay, contemporánea, y se puede aprender mucho de ella”.

Pablo Motos, "desesperado"

Este jueves se ha producido por fin el estreno de 'No sé de qué me hablas', el magazín que compite contra gigantes como 'GH VIP', 'El hormiguero', 'First Dates' o 'El Intermedio': las grandes apuestas de cada una de las cadenas para los horarios de máxima audiencia.

Sobre la competición con Pablo Motos, ambas se han mostrado seguras: ¿Pero quién quiere ver ya 'El Hormiguero'?", dijo bromeando Inés Hernand. "Todo el mundo, lo que pasa es que el pobre Pablo Motos está ahora desesperado. He leído cosas", aseguró posteriormente Mercedes Milá, que también añadió que se encontraba "feliz y cargada de energía" ante ese nuevo reto profesional: "Muy contenta con Inés y feliz de compartir con ella porque somos como un cubo de Rubik que va todo unido".

¡EXCLUSIVA! En este momento se han puesto a la venta las entradas para los conciertos de @estopaoficial #EstopaEH pic.twitter.com/MZU2iM3Nen — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 30 de noviembre de 2023

El mensaje de las audiencias a Pablo Motos

A pesar de todo, las audiencias del pasado jueves 30 de noviembre confirman el liderazgo indiscutible de Pablo Motos y 'El Hormiguero', que volvió a conseguir ser el programa con más espectadores de la franja, apuntándose una audiencia de 2.316.000 y una cuota de pantalla del 17.1% con la entrevista a Estopa.

Masterchef Celebrity, que cerraba su octava temporada la noche del 30 de noviembre, se quedó en 1.268.000 espectadores y una cuota de pantalla del 16.7% de cuota: firmando la final menos vista de la historia del programa (que llegó a tener hasta 3.499.000 espectadores en 2016).

Respecto a Mercedes Milá y 'No sé de qué me hablas', consiguió 1.155.000 espectadores y un 8.5% de cuota de pantalla, superando por la mínima a su competidor directo, GH VIP, que se anotó 1.150.000 espectadores.