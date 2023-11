Los nervios en Telecinco están a flor de piel: la apuesta de Mediaset para la parrilla vespertina no solo no consigue alcanzar a 'Y ahora Sonsoles', sino que no deja de perder audiencia a pesar de los cambios del programa para intentar repelar lo máximo posible.

El pasado 15 de noviembre fue la sentencia final: 'TardeAR' firmó su peor dato de audiencia durante la retransmisión de uno de los eventos políticos más importantes: el debate de investidura de Pedro Sánchez. Ana Rosa, que había anunciado su retirada de 'El Programa de Ana Rosa' para ocupar el espacio de 'Sálvame' e intentar inclinar la balanza política hacia la derecha, ha visto como su propósito no solo no se ha cumplido, sino que ha perdido estrepistosamente su capital mediático hasta llegar a unas cifras de convocatoria propias de una cadena "de segunda". Adiós a Sónsoles Onega: deja el programa y su sustituta sale a dar explicaciones A pesar de todo, Ana Rosa ha conseguido mantenerse a flote y salvarse de la quema, algo que no puede decir el presentador Jorge Javier Vázquez, cuyo programa 'Cuentos Chinos' fue fulminado de Telecinco después de tan solo diez entregas en las que no llegaba a objetivos. 'TardeAR', esgrimiendo el argumento de que su contenido sigue dando beneficios gracias a la publicidad que los anunciantes hacen en su franja horaria en Telecinco, de momento capea el temporal, aunque todavía se desconocen cuáles pueden ser las repercusiones de haber marcado el mínimo histórico de 635.000 espectadores y una cuota de pantalla de 7,1% durante una de las jornadas más importantes para la televisión de este curso. Gana 'Pasapalabra' y consigue lo que solo Rafa Castaño logró Ana Rosa se despide: "Me va a echar de menos" La propia Ana Rosa sabe a qué se enfrenta, ella misma reconoció en una entrevista para Joaquín Prat que cualquier dato que audiencia por debajo del 7% sería "un fracaso". Ahora que la presentadora ha marcado ni más ni menos que la mitad de la cifra que ella misma se fijó, toda la televisión está pendiente de las decisiones que pueda tomar Mediaset. Tras el batacazo del pasado martes, hasta su sobrino Kike Quintana ponía de manifiesto los malos resultados del programa donde colabora: "Con lo bien que tú estabas por la mañana, que eras la Fila Zero de Sánchez", reflexionaba. Y es que, desde que se disolvieron las cortes hasta que se acaba de investir al nuevo presidente, Ana Rosa no ha tenido oportunidad de utilizar su espacio en televisión para agitar la política. Con cierto desdén, la periodista madrileña ha reconocido que "Ahora me va a echar de menos, porque alguien le tiene que decir la verdad" en referencia a Pedro Sánchez, a quien se ha dirigido "con todo el cariño". Ana Rosa vuelve a marcar record histórico, teniendo solo un 7% de cuota de pantalla cuando dijo antes de que empezara el programa que tener menos de un 14% sería un fracaso.

Esperemos que Ana Rosa y Mario Vaquerizo suban el ánimo tras conocer que arrasaron en los #PremiosPinocho pic.twitter.com/jB3E3iHOk0 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 16 de noviembre de 2023