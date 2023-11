En plena disputa entre Mediaset y Atresmedia por la emisión de 'Pasapalabra', Almudena Cid ha lanzado un dardo directo al que fuera presentador del programa y su expareja: Christian Gálvez.

La visita de la gimnasta al plató del concurso ha sido todo un hito, ya que fue allí precisamente donde se conocieron ella y el madriñeo: corría el año 2007 y el flechazo se produjo en plena grabación del formato. Lo que unió 'Pasapalabra' duró un total de quince años y terminó con graves acusaciones de la actriz hacia su expareja, que actualmente espera un hijo junto a Patricia Pardo, su actual compañera.

Tras dos años separados, la relación entre Almudena Cid y Christian Gálvez sigue dando que hablar: la participación de ella en la última emisión solo ha sido una prueba más de que todavía tiene cosas que reprochar al que fuera su marido.

El mensaje directo de Almudena Cid a Christian Gálvez en el plató de 'Pasapalabra'

Cid, conocida por su impresionante carrera en la gimnasia rítmica y su incursión en el mundo de la actuación, ha estado en el ojo público debido a su reciente participación en 'Pasapalabra'. "Han sido tres días en ‘Pasapalabra’, ese espacio televisivo que aúna la cultura y el entretenimiento, y que Roberto Leal dirige con maestría. Si la productora pretendía hacerme sentir como en casa después de unos años sin concursar, lo consiguieron", expresó Cid durante su última visita al programa.

La frase que ha sido interpretada como un mensaje directo para Christian Gálvez ha sido publicada en la cuenta de Instagram de Almudena: acompañando a una foto junto a Roberto Leal en el plató de 'Pasapalabra', la ex gimnasta escribía 'I'm feeling good' que significa "me siento bien" y que, por el contexto que se conoce de su relación con el anterior presentador invita a pensar que hace años sentía exáctamente lo contrario.

Las críticas de Cid a su relación con Christian Gálvez

Una de las confesiones que más ha llamado la atención de los espectadores y los medios se produjo en el podcast de Álex Fidalgo, 'Cómo superar una ruptura'. En el episodio, la exgimnasta compartió su experiencia personal en relación con su divorcio de Christian Gálvez, el presentador de televisión y actualmente uno de los rostros más reconocidos de la televisión española.

Almudena Cid comenzó a relatar sus sentimientos tras la ruptura, describiendo cómo se sintió cuando la vida en pareja coincidió con el final de su carrera, generando un vacío y una pérdida de identidad. "Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie… No me veía, porque pensé que no había futuro", confesó en el podcast.

La separación de Cid y Gálvez fue, en palabras de la gimnasta, "traumática". La exgimnasta también expresó sus intentos por comprender los motivos detrás de su separación, destacando preguntas sobre el por qué de la ruptura y el trato que recibió. "Lo primero que tratas de entender es: ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así?", se cuestionó.

No obstante, Cid concluyó su reveladora entrevista con una afirmación impactante que ha resonado en el público y los medios: "Creo que en la vida cargamos con lo que hacemos, y no hace falta señalar a nadie". Una declaración que, aunque no menciona directamente a Christian Gálvez, se interpreta como una referencia a su exmarido y su divorcio.

Almudena Cid es una actriz admirada por su talento y fortaleza, tanto en el mundo de la gimnasia como en su carrera actoral. Su participación en 'Pasapalabra' continúa siendo un motivo de interés y entretenimiento para el público, pero este episodio nos recuerda que, detrás de las luces de la televisión, siempre hay historias personales complejas y conmovedoras.