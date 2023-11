Ana Rosa y Sonsoles Ónega dejan atrás una semana crucial para disputa por el liderazgo de las tardes en la televisión: tras dar la batalla frente a la Televisión Española por la retransmisión y el análisis del acto de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, ambas se han anotado importantes subidas. Pero, aunque la presentadora de 'TardeAR' ha conseguido mejorar un poco las preocupantes cifras que manejaba la semana pasada, hoy han revelado una estrategia de la cadena para 'inflar' los datos y a la que podría atribuirse esta subida.

Ana Rosa mejora, pero sigue sin acercarse a Sonsoles

El pasado festivo de Todos los Santos, Sonsoles Ónega se despidió temporalmente de su audiencia para tomar un merecido descanso. Para sustituirla, Antena 3 decidió programar un formato alternativo: un par de películas que cubrirían el hueco que la gallega dejaba por la tarde.

Por su parte, Telecinco hizo lo propio con 'TardeAR', pero en esta ocasión mantuvo la temática de la franja y programó un programa de '¡Fiesta!' con Emma García a la cabeza con un especial de Halloween donde se reveló todo lo ocurrido durante la noche anterior en el cumpleaños de la princesa Leonor.

Ambas opciones venían de un intenso día, el pasado 31 de octubre, cuando pusieron toda la carne en el asador para disputarse la cobertura de la ceremonia de coronación de la princesa de Asturias y su análisis posterior.

Las cifras de esta disputa reflejan la tendencia diaria de las tardes en la televisión Española: Sonsoles llevó a Antena 3 a un liderazgo que cosechó un 14,1% del share y a romper la barrera del millón de espectadores. Ana Rosa por su parte no consiguió más que un 11,1% y 900.000 espectadores: por encima de su media diaria, pero lejos todavía de su principal competidora.

Revelan el truco de Ana Rosa para 'inflar' la audiencia de 'TardeAR'

En una entrevista para el medio OkDiario, Ana Rosa ha confesado cómo está viviendo los malos resultados de audiencias: "Estar por las tardes no era mi plan. Yo estaba muy a gusto por las mañanas, estaba encantada. Me lo pensé mucho y me dejé convencer. A priori, el horario podía parecer mejor, pero me he dado cuente de que estoy todo el día pringada. Mis planes después del cáncer eran otros. Iba a continuar un par de temporadas y ya. Las audiencias... Es que las tardes son muy complicadas y acabamos de empezar. Todavía no he terminado ni de organizarme las comidas".

Para justificar la dificultad de su programa a la hora de levantar el share, Ana Rosa ha conjeturado que "es complicado enganchar, porque la gente es muy de costumbres. Al principio cuesta, estés donde estés".

Y es que, tal y como ha identificado la propia presentadora, a 'TardeAR' le está costando enganchar a las audiencias de la tarde con unos datos que semana a semana parecen más preocupantes.

Ante esta situación, Telecinco ha tomado cartas en el asunto y ha modificado la duración del programa para "maquillar" los datos de audiencias, tal y como revelan en el medio El Televisero: "Tras estos dos preocupantes mínimos históricos que antes indicábamos, este jueves Telecinco adoptaba una determinación muy sorprendente. Y es que, para evitar la larga publicidad que suele estar fijada entre las 19:45 y las 19:55 horas aproximadamente, 'TardeAR' acabó antes de tiempo".

Según explican desde el medio especializado, se ha adelantado el fin de la emisión para sacar del cómputo de audiencias el último bloque de publicidad que estaría perjudicando a la media total del programa. Gracias a esta medida, habrían conseguido levantar la audiencia hasta un 10,4% el pasado 26 de octubre.