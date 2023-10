'La Voz' emitió anoche en Antena 3 la quinta gala de audiciones a ciegas. En una de las actuaciones, el grupo La Llave se subió al escenario para tratar de convencer a los coaches, y algunos de ellos no eran nuevos en el programa.

Y es que dos de los integrantes ya habían pasado por el formato, uno en la primera de 'La Voz Kids' en el equipo de Malú; y otro en la versión adulta en la primera temporada que emitió Antena 3 en el equipo de Antonio Orozco.

Tras la actuación, Fonsi y Orozco lucharon por su voces, pues Malú y Pablo López no se vieron cautivados por las voces del trío. Intentando convencerlos, Antonio al conocer que uno de ellos era de Sevilla, les preguntó si tenían "alma carnavalera". "A ver nos gusta, pero no era la intención", contestaron ellas.

"No he dado una", respondió entre risas el coach. "Le has dado al botón, que es lo importante. Pero si quieres, te cantamos una chirigota, que no pasa nada", bromearon los concursantes. Mientras tanto, Malú se daba cuenta de que conocía a uno de los integrantes del grupo, que revelaron su pasado en el programa.

Fue ahí cuando Antonio pensó que Agustín Sánchez había estado con él en alguna edición de 'La Voz Kids', sin embargo, el concursante le corrigió: "Yo estuve en La Voz de adultos". "No has dado ni una", le contestó Luis Fonsi, que finalmente se llevó las tres voces a su equipo.