El regreso de la octava temporada de 'Gran Hermano VIP' no ha estado exento de polémica: con un casting explosivo que promete dar mucho juego durante las semanas que el programa se mantenga en emisión, los fans coinciden en que se trata de una mezcla de perfiles que puede estallar por los aires en cualquier momento. Razón no les falta: en las dos semanas que los 18 (ahora 17) concursantes llevan conviviendo en la famosa casa de Guadalix, ya van tres tentativas de abandono.

La primera participante que amagó con despedirse del programa fue Oriana: la actriz que dio comienzo a su carrera en la televisión española tras su aparición en 'Mujeres y hombres y viceversa' pidió salir de la casa para poder reencontrarse con su pareja. Finalmente, el programa le ofreció traer a su novio a cambio de cobrarse 12.000 euros del premio y rechazó la propuesta.

Después llegó el término de Karina, uno de los grandes fichajes de la promoción: la cantante y actriz de 76 años confesó al 'Súper' que pretendía decir "adiós" a 'Gran Hermano VIP' por sus constantes problemas de salud, aunque valoraba mucho el apoyo de sus compañeros y del programa. Finalmente, ha sido Luca Dazi el que ha dado un portazo a 'Gran Hermano' y ha abandonado la gala en pleno directo después de un encontronazo con Laura Bozzo.

‘’Hay motivos legales, va a seguir los consejos de su abogada"

Otro de los participantes que ha dado más que hablar ha sido Gustavo: el que fuera chófer de la recientemente fallecida María Teresa Campos. El exempleado del clan Campos siempre había sido considerado como parte de la familia por todos sus integrantes, pero la decisión de fichar por 'Gran Hermano VIP' tras la muerte de María Teresa ha sido un duro golpe para sus hijas y el resto de allegados.

El resto de programas de Telecinco han aprovechado para tirar de la manta y rascar qué ha podido pasar en las entrañas de la familia. Alejandra, la nieta de María Teresa Campos, confesó al programa 'Así es la vida' que la familia propuso a Gustavo firmar un contrato d confidencialidad para que no pudiera comerciar con los secretos e intimidades del matriarcado pero, según su versión, "se negó", una decisión que la hija de Terelu Campos no podía comprender "si no tenía nada que ocultar".

Una de las mayores bazas con respecto a Gustavo para los programas de Telecinco ha sido su pareja: Ainhoa, que ya ha pasado por los platós de Telecinco en varias ocasiones para defender a su novio. Pero el pasado jueves, durante la gala de 'GH VIP' su ausencia destacó por encima de las demás: y es que la novia de Gustavo ha decidido decirle "adiós" a 'Gran Hermano VIP' para "mantenerse al margen" tras toda la polémica que estaban causando sus declaraciones.

Hasta la fecha, no se sabían exactamente cuáles eran las razones que habían llevado a Ainhoa, la novia de Gustavo, a despedirse de las galas de 'Gran Hermano VIP', pero las declaraciones de Belén Ro en el programa 'Fiesta' lo han dejado todo mucho más claro: "Hay motivos legales. La abogada de Ainhoa le ha aconsejado a Ainhoa que de momento no hable".

Aunque Belén no ha precisado a qué problemas se refería exáctamente , la hija de Terelu Campos, Alejandra ha querido despejar las dudas sobre un posible vínculo con su familia: "Que quede muy claro, no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi familia. Son motivos legales ajenos a nosotros, nada contra nosotras, absolutamente nada".