Isabel Gemio acudió la pasada noche como invitada a 'El show de Bertín'. La periodista hablo alto y claro a varias preguntas relacionadas con su vida personal, pero sobre todo con su ámbito profesional. La comunicadora tiene una densa trayectoria radiofónica, sin embargo, el televisión tampoco se queda corta siendo muy recordada por presentar 'Sorpresa, sorpresa'.

Tras compartir la tranquila vida que a día de hoy lleva Isabel Gemio, la periodista aseguró ser una desconocedora de esa faceta: "No sé, una vida que yo no sabía que era así. He trabajado desde los 16 años. Entonces, de pronto, la profesión me paró".

La invitada quiso remarcar ese "me paró", matizando en que fueron factores ajenos a ella. "Hay veces que me dicen: 'Dejaste...'. No, no, vamos a ser sinceros. Y la televisión tampoco me paró. El público, no, como dijo María Teresa Campos. A mí el público no me ha jubilado, yo tenía casi un millón de oyentes", recordando su última etapa en Onda Cero.

Isabel Gemio: “ A mi la televisión no me paró, la gente no lo hizo, fue un jefe en un despacho. En la radio tenía un millón de oyentes “ ⁦@elshowdebertin⁩ pic.twitter.com/eTvRD5c67l — TVMASPI (@sebas_maspons) 29 de septiembre de 2023

"Por lo tanto, no. Me jubilaron los despachos, que son otro mundo", aseguraba contundemente. Cambiando de tema, Bertín Osborne quiso saber su opinión sobre la televisión actual: "Vivimos unos tiempos en los que se quieren a personas con pinganillo. Póngase usted aquí, diga esto... Sin libertad para que tú opines como realmente opinas. A mí eso me cuesta... Tengo mi criterio", zanjó.