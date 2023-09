Adela González y Boris Izaguirre ya están listo para acompañar a los espectadores de laSexta cada sábado. La cadena de Atresmedia ha presentado este jueves 'Más vale sábado', su nuevo magacín vespertino con "espíritu gamberro" que compartirá fin de semana con 'La roca', en el marco de la presente edición del FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

"Cuando me hablaron de este proyecto me pareció un bomboncito, y lo es. Me han dado la oportunidad de estar en los hogares de la gente un sábado. No vamos a parar y queremos contar historias para contar historias nuevas", aseguró Adela González.

"Nos adentramos en un horario que totalmente nuevo. A mí lo que más me encanta es cómo surgió. Me citaron en el Hotel Santa Mauro. Una vez que vi que había pasado el proceso del desayuno, empecé a escucharle", contó Boris Izaguirre, que también desveló cómo conoció a Adela González: "Había estado viendo a Adela previamente a esa reunión, y me encantaba. Grabé un programa en Telecinco y nos encontramos en maquillaje. Me acerqué y le dije que me encantaba lo que hacía, aunque no habiamos coincidido".

El programa, que estrena plató con una gran mesa que será una sorpresa, contará con un bloque de entretenimiento y otro de actualidad. En el apartado de actualidad estarán pendientes de todo lo que ocurra, con conexiones en directo para acercar lo que suceda a pie de calle.

Boris y Adela invitaran cada domingo a varias personalidades del mundo de la cultura, la musica, el deporte, o la comunicación para charlar sobre su carrera y su vida, disfrutar de un buen rato y analizar la actualidad en un ámbito distendido después del frenético ritmo del día a día. Además, uno de estos invitados se quedará a pasar la tarde con el equipo de 'Más Vale Sábado y vivir el programa junto a ellos. La primera invitada será Toñi Moreno.

"Estamos siempre en la búsqueda encontrar nuevas formas de entrar al salón de la gente. Nos apetecía a entrar en la tarde del sábado. La idea que tuvimos es que teníamos que dar una vuelta más bestia a la que habíamos hecho en 'Más vale tarde'", aseguró César González Antón, director de laSexta Noticias, añadiendo que lo más importante del formato era encontrar a dos personas que estuvieron vinculadas con el 6: "Adela junta muchas cosas que necesitamos para este programa. Luego, tenemos una persona que tenía que estar en lasexta y no estaba. Era un fallo del sistema. Era una deuda histórica".

"Más Vale Sábado' está dirigido por Quique Morales y Aitor Alonso, profesionales con una dilatada experiencia en la dirección de formatos de actualidad y entretenimiento, y contará con esta nueva apuesta caracterizada por los rasgos que definen a la cadena: agilidad, compromiso, diversión, directo y, por supuesto, impregnada de la impronta personal y profesional de Boris Izaguirre y Adela González.

"Más Vale Sábado' es también una vuelta a los orígenes para sus presentadores. Adela González regresa al programa en el que trabajó hasta 2016 y Boris Izaguirre, que también vuelve a Atresmedia, la casa en la que comenzó como guionista en 1994. "El día que llegamos Boris y yo, César (González Antón) teníamos un timing que se fue a la porra, y salio a los aires por los saludos. Para mí, está siendo volver a casa de verdad. Cuando fui a Atresmedia, me perdí por lo pasillos, y ahora no. Y eso me da tranquilidad", contó la periodista vasca.