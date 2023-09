Y llega Manu Sánchez y, en medio del que ya se considera el #MeToo de deporte, saca la cara por Luis Rubiales. El discurso calificado de machista pronunciado por el presentador de Antena 3 Noticias se ha viralizado y le está costando duras críticas por ponerse de lado del presidente de la RFEF tras el polémico beso a Jenni Hermoso después de que esta ganara junto a la selección femenina el Mundial de Fútbol de Australia. El mundo entero pudo verlo y hasta publicaciones como The New York Times o The New Yorker han abordado el asunto. Menudo marrón para el periodista murciano, aunque… es un chaparrón que le ha caído de gratis.