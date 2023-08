Karlos Arguiñano no solo es conocido en este país por llevar más de 30 años cocinando frente a la pantalla. Bien se podría hacer un paralelismo entre el presentador vasco y Matías Prats: son tan famosos por su labor en televisión como por sus chistes en sus respectivos programas. Unos más atinados que otros. Además, desde 2010, cuando el cocinero se incorporó a la cadena, ambos trabajan para Antena 3.

En una de las últimas emisiones, Arguiñano hacía de las suyas: preparaba uno de sus platos -con un toque muy vasco- mientras mantenía un carácter jocoso. Sin embargo, el también empresario se acordó, justo en ese momento, de Murcia. Y de paso, de los murcianos.

Entre el aroma del bacalao y del pimiento morrón, sacó a relucir el tema, que le vino a la mente precisamente por este último alimento. "Quiero dedicar este plato a los murcianos, que si de algo saben es de comida. ¡Fíjate si saben del tema los murcianos!", exclamó. Lo cierto es que, según los últimos datos del turismo regional, lo que más atrae a los visitantes de la comunidad es el sol, la playa y la gastronomía. Aunque Arguiñano no solo alabó la comida de Murcia, fue a más.

Arguiñano, de la cocina al cine

"Saben mucho de cine y de comida", añadió, y a continuación agradeció que le hayan premiado en Murcia. Con ello, el presentador de Cocina abierta de Karlos Arguiñano se refería al galardón a Mejor película y Mejor Fotografía del Festival de Cine Fantástico de Murcia 'Sombra' a la cinta Irati. Arguiñano forma parte del elenco de este largometraje que también ha coproducido.

.@iratifilm Karlos Arguiñano: “ZORIONAK a todo el equipo que ha hecho posible la película IRATI. ¡Qué alegría! ¡Película premiada en Sitges! Felicidades Paul Urkijo, Edurne Azkarate, Eneko Sagardoy, Itziar Itzuño… a todos. IRATI No podía empezar mejor su recorrido." pic.twitter.com/p92dlducyz — Karlos Arguiñano (@karguinano) 15 de octubre de 2022

"Aunque lo mío no es el cine, sino la comida, si me invitan, siempre me gusta participar en las películas", reveló el presentador recientemente en una entrevista al Diario de Noticias de Álava. Y no ha participado en un título menor, dado que Irati también ganó el Premio del Público y el de Efectos Especiales del Festival de Sitges, además de obtener cinco nominaciones a los Goya. Todo esto ocurrió en el primer trimestre del año y a finales de 2022 -hay que recordar que el programa de Antena 3 se emite en diferido-.

El filme, rodado íntegramente en euskera, está dirigido por Paul Urkijo Alijo, y entre su reparto se encuentran actrices vascas tan reconocidas como Itziar Ituño, protagonista de Intimidad o La Casa de Papel, ambas de Netflix. A eso se suma que no ha recibido ni una mala crítica, hasta el punto de que Fotogramas ha llegado a decir que "Irati se erige como el Excalibur (John Boorman) de la tradición oral legendaria vasca".

Tráiler de Irati