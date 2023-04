'La isla de las tentaciones' puso fin a su sexta temporada con la decimotercera gala, celebrada el pasado lunes 17 de abril. Aunque con esta última emisión se cerró el último capítulo del programa, todavía queda una entrega más: el próximo lunes 24 se lanzará el epílogo donde se explicará qué fue de las parejas después del 'reality'.

En esta entrega, de la que ya se ha podido ver un adelanto, la producción de 'La Isla de las Tentaciones'' enseña a los fans qué ha ocurrido con las parejas meses después de lo ocurrido en Honduras. Esta edición "especial" es posible gracias al desfase entre que se graban los programas y se emiten en la televisión, que permiten a los concursantes rehacer sus vidas.

Uno de los ejemplos más claros en este sentido ha sido el de Laura Boado, que según se ha sabido recientemente, ha fichado por el programa de citas 'First Dates', donde ha empezado a trabajar como camarera hace unas semanas después de un atrevido cambio de 'look'.

En el adelanto de la gala especial se ha podido echar un primer vistazo a qué ocurrió con los participantes de la sexta temporada. Según parece, Lydia y Manuel son los únicos que no terminarán con una guerra abierta, a pesar de que el vínculo con Miriam sigue muy presente para él.

Sandra Barneda explota y sale de 'La isla de las Tentaciones'

Uno de los fragmentos más dramáticos ha sido el de Elena y David: quizás, la historia más polémica de toda la saga. Después de ver cómo su pareja tenía sexo repetidamente con la tentadora María, Elena se desmayó y tuvo auténticos problemas para superar las imágenes que había visto. Se pasó días llorando, pero en el último momento, decidió enfrentarse al que fuera su novio en una hoguera de confrontación.

Elena decidió irse sin David y tuvo una grave discusión con María aunque finalmente le reconoció que "gracias a ti me he quitado a esta persona de encima".

Pero, por lo que se ha podido ver en el adelanto de la 14 gala de 'La isla de las tentaciones' las cosas no han quedado tan bien como parecían. David ha aprovechado para echar en cara a Elena que se lio con otro chico, unas acusaciones que han creado un momento de máximo drama . El encuentro entre la expareja ha sido tan tenso que la propia Sandra Barneda ha tenido que abandonar el plató.