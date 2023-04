En siete años de emisión, 'First Dates' ha dejado todo un catálogo de momentos estelares y conversaciones que ya se han convertido en iconos de la televisión. A pesar de lo que muchos creen, el propio Carlos Sobera ha aclarado que no hay nada preparado, y que el éxito del programa está simplemente en el casting.

El pasado miércoles 19 de abril, Mónica y Miguel Ángel se encontraron en el 'dating' de Cuatro para una primera cita a ciegas. Ella se describió como una persona con agallas, en algunos casos temeraria. Para muestra, un botón: la pretendiente ha entrado al programa hablando con acento argentino y aclarando que podía imitar hasta 250 maneras distintas de hablar entre las que han destacado Lola Flores, Belén Esteban y Tamara Falcó. Entre las frases que han apuntalado su talante aliente ha estado la confesión sobre su matrimonio, que todavía sigue vigente, asegurando que había puesto a su marido en Wallapop: "he puesto seminuevo, casi sin usar, la que lo quiera...".

Por su parte, Miguel Ángel se ha mostrado como una persona más comedida y romántica: un abogado de 49 años de Palma de Mallorca, que ha confesado llevar mucho tiempo sin una relación. Se ha presentado a si mismo como una persona romántica, que busca sorprender, conquistar y ganarse a su futura pareja con esfuerzo y recorrido.

Sorprendente comentario tras pedirle la mano

A primera vista, ambos han pensado que la combinación podía funcionar y se han sentado a la mesa del restaurante de 'First Dates' con muchas esperanzas. Para romper el hielo, la periodista de 49 años ha intentado adivinar cuál era la profesión de Miguel ángel: "Animador de hotel de Mallorca. Cuando lo he visto y cuando me ha dicho 'a qué crees que me dedico', lo único que he pensado es abogado, abogado el que tienes ahí colgado", ha bromeado tras descubrir a qué se dedicaba realmente su pretendiente "¿Le habéis pedido el título para saber si es abogado de verdad?"

Después, Mónica se ha fijado en su mano y le ha pedido explicaciones sobre los anillos que llevaba. Al verle la mano, ha lanzado un particular comentario: "Te podías haber cortado las uñas para venir a 'First Dates' un poco". Ante la cara de póquer del candidato, ha aclarado que era un chiste: "Es broma, es por poner humor".

Al final, aunque él sí ha querido continuar con una segunda cita, ella ha decidido poner punto y final a lo que podía ser una relación. Las redes, por su parte, no se han tomado bien las bromas de Mónica, que ha recibido varias críticas en redes sociales: "Qué pedazo de bruja" sentenciaba un usuario, más bien descontento con el talante de la participante.