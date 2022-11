Que no se diga que Carlos Alcaraz es el único que lleva el nombre de Murcia a lo más alto. Más allá de los famosos que presumen de haber nacido en la Región, como Xuso Jones o Ruth Lorenzo, también hay otros de menor renombre que aprovechan su presencia en televisión para hablar de la huerta de España.

Es el caso de José Ángel, un soltero murciano de 18 años que ha acudido a First Dates para encontrar pareja. El estudiante tuvo una cita en el dating show de Cuatro con otro estudiante de 19 años, Pau, de Madrid. Ambos conectaron al momento, algo que achacan al zodíaco, en el que tienen mucha fe.

Tras la primera toma de contacto, José Ángel dio un consejo inesperado a Pau: que no pisara Murcia si aún no lo había hecho. "No te vas a perder nada", le advirtió, dejando sorprendido a su propia cita.

A continuación, pasó a resumir Murcia, para lo que le bastaron tan solo tres conceptos: un río contaminado, una catedral bonita y tascas con tres quintos por un euro. Así es como se define o a eso se reduce la ciudad, según el criterio del estudiante.

De hecho, sus palabras textuales fueron las siguientes: "Murcia tiene un río contaminado, la catedral muy bonita, las tascas... No todo el mundo tiene tascas, que tienes sitios que hay tres quintos por un euro". Eso sí, cuando hizo referencia al precio de la cerveza parecía presumir de ello.

Aunque lo cierto es que José Ángel tampoco considera que otras ciudades estén por encima de la suya, a juzgar por otra de sus confesiones: nunca ha pisado el norte de España, pero tampoco siente la necesidad de hacerlo porque en Galicia, País Vasco y Asturias es "todo igual".

A pesar del horóscopo, finalmente los dos solteros decidieron no seguir conociéndose con la expectativa de ser pareja, pero sí que sintieron una "unión muy guay".