Raro parecía que el nuevo número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, después de haber logrado alzarse como campeón del US Open, no dedicara una palabras a la tierra que le vio nacer como viene acostumbrando.

Esta vez, lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al partido, donde entre muchas cosas, le han preguntado si este triunfo va a hacer que cambie. Carlos no ha dudado y ha contestado claramente.

"Voy a ser el mismo chico... Orgulloso de ser el mismo chico de siempre, orgulloso de ser murciano, orgulloso de ser de El Palmar y orgulloso de ser español. Siempre me voy a mantener ahí, con mis vecinos, con toda la gente que me ha visto crecer desde pequeño. Voy salir a la calle por mi pueblo y voy a seguir saludando a toda la gente. No voy a cambiar en ese aspecto".

“Orgulloso de ser murciano, orgulloso de ser de El Palmar y orgulloso de ser español”. Allí en la sala de prensa del US Open, con prensa acreditada de medio mundo. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de ti?. ¡¡¡Gracias!!! pic.twitter.com/xXRJHdFhSD — Miguel Sánchez (@mikysalo) 12 de septiembre de 2022

El orgullo es mutuo

Carlitos no se guarda nada y ha expresado el cariño que siente por sus vecinos de El Palmar, que este domingo por la noche más de dos mil personas siguieron su partido a través de una televisión gigante instalada por el Ayuntamiento de Murcia.